15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseri

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Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği, örnek bir faaliyete imza atıyor. Dernek, Pazar günü Bahçelievler’deki Milli Kütüphane Konser Salonu’nda engelli üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halk konseri düzenliyor.
Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseri
Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseri Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseri Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseri

Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği ( OPÖD ), örnek bir faaliyete imza atıyor. Dernek, Pazar günü Bahçelievler’deki Milli Kütüphane Konser Salonu’nda engelli üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halk konseri düzenliyor. 

Konser 17 Aralık günü saat 15.00’te başlayacak. Dernek’ten yapılan duyuruda, “Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği olarak engelli üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediğimiz konserimizde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız” denildi. 

HUZUREVİ PROJESİ YARDIM BEKLİYOR

1992 yılından beri faaliyet gösteren Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği OPÖD, engelli vatandaşlara yardım hizmetinin yanı sıra planladığı “Huzurevi Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” projesi ile ülkede önemli bir eksikliği gidermeye çalışıyor. 

Dernek huzurevi projesiyle ilgili şu bilgileri veriyor: 

“Ortopedik Özürlüler Dayanışma Derneği (OPÖD), eksikliği ile yıllardır özürlü vatandaşlarımızın akıllarında soru işareti olmaya devam eden bir konuya, ülkemizde bir başka örneği olmayan projesi ile çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bildiğiniz gibi, kendi kendinize yeterli değilseniz, yani kendi yemeğinizi kendiniz yiyemiyorsanız, tuvalet ihtiyacınızı kendiniz karşılayamıyorsanız, ne resmi ne de özel hiçbir huzurevi sizi kabul etmemektedir.  Şanslı iseniz bir bakım evinde yer bulabilirsiniz. Bu eksikliği gidermek için planladığımız Huzurevi Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projemizin gerçekleşmesi siz gönül dostlarımızın maddi manevi desteklerine bağlı olduğu muhakkaktır. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza olan inancımızla şimdiden teşekkür ederiz.”

KALACAK YERİ OLMAYAN ENGELLİLERE YUVA OLACAK

OPÖD bu projesiyle kalacak yeri olmayan engelli vatandaşları huzurevine kavuşturmayı hedefliyor. Proje Eğitim Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi, Kreş, Misafirhane, Seminer Salonu, Engelliler İçin Araç Gereç Üretim Merkezi ve Hurda Ardiyesi gibi bölümler de içeriyor. 

 

Habervaktim.com

 

 

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