15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Asgari ücrette 9 talep

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Asgari ücrette 9 talep
2018 yılının asgari ücretinin belirlenmesi ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor. İşte işçi kesiminin Asgari Ücret talepleri...
Asgari ücrette 9 talep Asgari ücrette 9 talep Asgari ücrette 9 talep

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün ikinci toplantısını yapacak. 

Toplantıda İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor.

ASGARİ ÜCRET ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları doğrultusunda Asgari Ücret'in Aralık ayı sonunda belli olması bekleniyor.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM GELSİN"

Türk-İş Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da, asgari ücrette enflasyon ya da biraz üzerinde artış yapılmasının çalışanların geçim şartlarını karşılamayacağını söyledi. Sabah'ın haberine göre, TİSK de son iki yıldır işverene verilen 100 liralık desteğin 2018'de de devamını istiyor.

Pazarlıklar aralık sonuna kadar sürecek ve yıl sonunda yeni asgari ücret belirlenecek.

İŞÇİ KESİMİNDEN ASGARİ ÜCRET İÇİN 9 TALEP

Asgari Ücret geçim şartlarına uyulmalı.

Maaşlar insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutar olmalı.

Asgari Ücret hesaplanırken de TÜİK verileri kullanılmalı.

Net harcama tutarı, işçinin eline net geçecek biçimde düzenlenmeli.

Asgari ücret, ayrım yapılmadan tek olarak belirlenmeli.

Sosyal bir ücret olmalı.

Asgari Ücrete gerekli bir iyileştirme ayrıca eklenmeli.

Refahtan pay verilmeli.

En düşük memur maaşı dikkate alınmalı.

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