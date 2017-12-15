Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster yeni bir açıklama yayınladı. McMaster, "Türkiye ile güçlü ittifaka sağlam şekilde inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ, SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

McMaster daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin radikal teröristlere destek verdiğini söylemiş, Dışişleri Bakanlığı ise bu sözlere tepki göstermişti.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster'ın Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, AA muhabirinin, General McMaster'ın dünkü sözlerine ilişkin yazılı sorusunu yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAKLIK AMACINA BAĞLIYIZ"

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ABD, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlıdır. Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, topraklarından yabancı savaşçı geçişini durdurma ve Suriye'nin kilit bölgelerinden DEAŞ'ı temizlemek için sahada savaşma anlamındaki çabalarını takdir ediyoruz.