15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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İş kadını Leyla Alaton'dan FETÖ şikayeti

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Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Musevi iş kadını Leyla Alaton, şirketlerindeki bazı çalışanlarının FETÖ adına çalıştıklarından şüphelendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İş kadını Leyla Alaton'dan FETÖ şikayeti
İş kadını Leyla Alaton'dan FETÖ şikayeti İş kadını Leyla Alaton'dan FETÖ şikayeti İş kadını Leyla Alaton'dan FETÖ şikayeti

Alarko Holding'in kurucusu, Musevi iş adamı İshak Alaton'un kızı iş kadını Leyla Alaton, bazı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere bugün avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

BAZI ÇALIŞANLARI 'HOCA' DİYE BİRİNDEN BAHSEDİNCE...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'na başvuran Alaton, şirketlerindeki bazı çalışanlarının ' FETÖ ' ile bağlantılı olduklarını iddia etti. Alaton, bazı çalışanlarının kendi aralarında 'Hoca' diye birinden bahsettiklerini ve bu kişinin Hırvatistan'da olduğunu duyduğunu söyledi.

SAVCILIĞA GİTTİ

Şüphelendiği bazı çalışanlarının isimlerini savcılıkla paylaştığı belirtilen Alaton'un, bu kişiler ve savcılıkça 'FETÖ' ile iltisaklı olduğu tespit edilecek kişiler hakkında işlem yapılmasını istediği öğrenildi.

ÖZEL BİR KONUDA İFADE VERDİ

Alaton, savcılığa ifade verdikten sonra avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Alaton, şikayetçi sıfatıyla özel bir konuda ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlanması halinde herkesin öğreneceğini söyledi.

 

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