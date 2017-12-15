15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti

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FETÖ'nün yayın organlarından Zaman Gazetesi'nin Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı'nın bilgisayarında ele geçirilen Fetullah Gülen imzalı belge dava dosyasına delil olarak girdi.
İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti
İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti

Bilgisayarda yapılan inceleme sonucunda ele geçirilen, 19 Nisan 2015 tarihli Fetullah Gülen imzası taşıyan asliye ceza hakimlerine hitaben yazılan belgede, Selam Tevhid ve Tahşiye kumpası operasyonu kapsamında tutuklu olan aralarında Samanyolu Grup Başkanı Hidayet Karaca ve üst düzey polis şeflerinin tahliyesini istiyor.

EN BÜYÜK DELİL

‘Muhterem Asliye Ceza Hakimi’ diye başlayan ‘Fetullah Gülen’ imzalı talimat mektubunda Gülen’in hakime tutuklu emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Hidayet Karaca, Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 63 kişinin tahliyesini istediği belirtildi. . Fetullah Gülen'in bu mektubundan 2 gün sonra 21 Nisan 2015'te tutuklu bulunan 63 FETÖ mensubu 32.Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Başer tarafından tahliye edilmişti.

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Belgedeki imzayı inceleyen İstanbul Başsavcılığı, talimat belgesindeki imzanın çek ve saatte bulunan imzalarla aynı olduğunu, dolayısıyla bu imzanın Gülen’e ait olduğunu belirtti.

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Başsavcı İrfan Fidan, “Bu belge terörist başının örgüt üyelerine verdiği talimatın en somut belgesidir. Bu talimattan sonra talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik tutuklu olan tüm FETÖ üyelerini tahliye etmişlerdir” dedi.

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