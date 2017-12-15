Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı, Ak Partili Necmi Kadıoğlu istifa ettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
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