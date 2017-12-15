Ve oyun bozuldu! Rusya Ankara'dan onay alacak

Ocak ayında düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı yasaklanan terör örgütü PYD’nin farklı isimler altında 'sızma' girişimleri duvara tosladı.

Başvuruda bulunacak Kürt grupların tümü onay için önce Ankara'ya bildirilecek.

Suriye’de normalleşme kapsamında atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşen Astana Zirvesi’nde alınan ''Çatışmasız Bölge'' kararları, İdlib'in de aralarında yer aldığı birçok noktada kanı durdurdu.

Şimdi dikkatler Rusya’nın Soçi kentinde ocak ayında toplanacak Suriye Ulusal DiyalogKongresi’ne yoğunlaştı. Suriye’deki tarafların katılacağı toplantıda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD ise masada olmayacak. Türkiye, PYD’nin Soçi’de yapılacak kongrede denklem dışı kalmasını sağladı.

Bu gelişme, PYD’nin tüm hesaplarını bozdu. Soçi’de masada olmak için formül arayan terör örgütü PYD’nin, farklı ambalajlar kullanarak başvuruda bulunacağı belirtiliyor.

RUSYA GÜVENCE VERDİ

Omurgasını PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin yanı sıra, sutre arkasında PYD’nin olduğu tabela yapılanmaların da, Soçi Kongresi’nde temsil edilmek için Moskova’nın kapısını çalacağı ifade ediliyor. Terör örgütü PYD’nin “ambalaj” oyununu yakından takip eden Ankara, bu konuda da Rusya’dan güvence aldı. Soçi Kongresi’nde temsil için farklı isimlerle başvuruda bulunacak Kürt grupların tümü, Moskova tarafından Ankara’ya bildirilecek. Böylece Türkiye’nin onay vermediği hiçbir Kürt grup masada yer almayacak.

EN UZUN SINIRA ROKET KORUMA AĞI

Cerablus kentine sınır komşusu Karkamıştaki Köprübatı Hudut Karakolu’nda sınır denetimleri son teknoloji araçlarla yapılıyor. “Kobra-2” olarak bilinen 12 tonluk taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı sınır hattını takip ediyor. “Serçe” isimli İHA’lar bölgedeki her hareketi havadan takip ediyor. Roket saldırılarına karşı dayanaklı “Kirpi” adlı zırhlı araçlar kullanılıyor.

AKŞAM