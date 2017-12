İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisi

İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla bozuk giden dünya düzenine bir bomba daha koyduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Prof. Pappe, Trump'ın Kudüs kararıyla İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmesine ve şiddet uygulamasına bir anlamda izin verdiğini söyledi.

Trump'ın bu kararı almasında, iç politikada kendisine karşı çok ciddi muhalefetin oluşması ve yaşadığı sıkışmışlığın çok büyük etkisi olduğuna değinen Pappe, ''İkinci önemli sebep de Trump'ın İsrail-Filistin meselesindeki cahilliği. İsrail-Filistin tarihine dair bir fikir veya bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum. Bu cehalet doğrultusunda aldığı bu kararın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında bile değil. Sonuçlarının ne olacağı konusunda da bilgisiz ve cahil biri.'' diye konuştu.

Pappe, Trump'ın aldığı bu kararın sonuçları dünya barışını olumsuz etkileyebileceği gibi ABD için de çok iyi sonuçlar doğurmayacağını anlatarak, "En azından biz şunu çok net görebiliyoruz ki bu olayla birlikte ABD artık dünyanın geleceği için belirleyici bir güç olmayacaktır. Çünkü bu kararla birlikte bozuk giden dünya düzenine bir bomba daha koydu.'' değerlendirmesini yaptı.

"AĞIR SONUÇLARI BERABERİNDE GETİRECEK"

ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinin sonuca ulaşması ihtimalinin tamamen ortadan kalktığına dikkati çeken Pappe, zaten barış getirme imkanı olmayan ''iki devletli'' çözüm formülünün de geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

İsrail'in, Filistin'i bir sömürge ülkesine dönüştürdüğünü savunan Pappe, şunları kaydetti:

"Bölgede barış önerisi olarak sunulan 'iki devletli çözüm' önerisi boşa düştü. Çökmesi bir anlamda iyi oldu. Çünkü iki devletli çözüm paradigması İsrail'in yasa dışı yerleşimleri, hukuk ihlalleri ve Filistinlilere uygulanan orantısız şiddetle çoktan iflas etmişti.''

Pappe, Kudüs kararının sadece Filistin'de değil, tüm Arap ve Müslüman dünyasında infiale, başkaldırıya neden olacağına dikkati çekti.

Bu kararın ağır sonuçları beraberinde getireceği uyarısında bulunan Pappe, şu ifadeleri kullandı:

''Her şeyden önce Filistinli liderler ve bizler, bir an önce uluslararası toplumları İsrail'in işgalci olduğuna ikna etmek zorundayız. Barış şans eseri oluşacak bir şey değil. Özellikle Batı ülkelerini İsrail'i boykot etmeye ve baskı yapmasına ikna etmek zorundayız. İsrail'in Filistin'i bir sömürge ülkesine dönüştürmesine izin vermeden bir çözüm hemen bulunmalı. Bir an önce orada demokratik bir yapıya geçilmeli. Bu Filistin halkı, İsrail halkı ve orada yaşayan mülteciler için de hayati önem niteliğindedir. Çünkü bu topraklar Filistinlilerin toprakları ve bu da onların en demokratik hakları.''

İsrail'in kuruluşundan beri işlediği uluslararası hukuk ihlallerine şu ana kadar çok ciddi bir tepki ve yaptırım gelmediğini dile getiren Pappe, dünyanın sadece kınamalarla yetindiğini hatırlattı.

Pappe, ''İsrail, Gazze'de, Batı Şeria'da birçok kez aşırı güç, şiddet eylemlerinde bulundu. Yasa dışı yerleşimlerine devam ediyor. Bu kadar aleni bir şekilde ihlaller yaparken çok ciddi bir yaptırımla karşılaşmadı, engellenmedi. BM ve diğer uluslararası kuruluşlar defalarca bunu gündemlerine taşıdı, konuştu. Sonuç ise yok. Dolayısıyla bugün de bu anlamda uluslararası bir yaptırım beklemiyorum. Batı'nın elitist liderleri İsrail'in bu yasa dışı eylemlerine karşı her zaman sessiz kalmayı tercih etti.'' eleştirisinde bulundu.

"GELECEKTE TRUMP VE İSRAİL'DEN KURTULACAĞIZ"

İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe, Filistin sorununa uluslararası kurumlardan çok sivil toplum örgütlerinin çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Sivil örgütlere hükümetlere baskı yapması çağrısında bulunan Pappe, ''Şuna inanıyorum siz de inanın; en nihayetinde, gelecekte Trump ve İsrail'den kurtulmuş olacağız.'' dedi.

Pappe, Suudi Arabistan'ın İsrail ve ABD ile "balayı" yaşadığını ve bunun kabul edilemez bir şey olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Arap dünyasının Filistin konusundaki ihanetini daha ne kadar devam ettireceğini göreceğiz. Filistin için Arap dünyası ve Arap politikaları ciddi bir sorun. Onlar sadece Filistin'de sorun üzerine sorun doğurmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Filistinlilerin kaderlerini diledikleri gibi şekillendiriyorlar. Ama ben, Filistin toplumunun daha fazla buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Filistinlilerin, İsrail, ABD ve Arap dünyasının onlar için belirlediği yasal sınırları ve gerekçeleri de artık kabul edeceklerini düşünmüyorum.''

"TÜRKİYE'NİN POZİTİF ROL ÜSTLENMESİ ÖNEMLİ"

Bölgesel güç olan Türkiye'nin Filistin sorunu konusunda pozitif rol üstlenmesinin hayati öneme sahip olduğu tespitinde bulunan Prof. Pappe, ''Gazze ve Batı Şeria'ya uygulanan ambargoyu delme sürecinde Türkiye'nin neler yaptığını gördük. Filistinliler bu kadar baskı ve zulümle karşı karşıya iken Türkiye'nin bu desteği onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor.'' diye konuştu.

En ciddi sorunun bölgede güç sahibi olan ülkelerin Filistin'i yalnız bırakmaları olduğunu vurgulayan Pappe, ''Şu anda dünyanın her tarafında sivil toplumlar, Filistin halkının ve davasının yanında duruyor, destekliyor ve bir şeyler yapmak için çaba gösteriyor. Bizim bu anlamda bir sorunumuz yok. Sorun bölgede güç sahibi olan devletlerin Filistin için somut adımlar atmaması; Filistin'i İsrail'e karşı yalnız bırakmış olması.'' şeklinde sözlerini tamamladı.