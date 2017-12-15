15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.621 -0.04
  • Altın: 156,694 0.05
  • Dolar: 3,8685 -0.58
  • Euro: 4,5622 -0.46

İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisi

»
İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla bozuk giden dünya düzenine bir bomba daha koyduğunu söyledi.
İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisi
İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisi İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisi İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisi

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Prof. Pappe, Trump'ın Kudüs kararıyla İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmesine ve şiddet uygulamasına bir anlamda izin verdiğini söyledi.

Trump'ın bu kararı almasında, iç politikada kendisine karşı çok ciddi muhalefetin oluşması ve yaşadığı sıkışmışlığın çok büyük etkisi olduğuna değinen Pappe, ''İkinci önemli sebep de Trump'ın İsrail-Filistin meselesindeki cahilliği. İsrail-Filistin tarihine dair bir fikir veya bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum. Bu cehalet doğrultusunda aldığı bu kararın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında bile değil. Sonuçlarının ne olacağı konusunda da bilgisiz ve cahil biri.'' diye konuştu.

Pappe, Trump'ın aldığı bu kararın sonuçları dünya barışını olumsuz etkileyebileceği gibi ABD için de çok iyi sonuçlar doğurmayacağını anlatarak, "En azından biz şunu çok net görebiliyoruz ki bu olayla birlikte ABD artık dünyanın geleceği için belirleyici bir güç olmayacaktır. Çünkü bu kararla birlikte bozuk giden dünya düzenine bir bomba daha koydu.'' değerlendirmesini yaptı.

"AĞIR SONUÇLARI BERABERİNDE GETİRECEK"

ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinin sonuca ulaşması ihtimalinin tamamen ortadan kalktığına dikkati çeken Pappe, zaten barış getirme imkanı olmayan ''iki devletli'' çözüm formülünün de geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

İsrail'in, Filistin'i bir sömürge ülkesine dönüştürdüğünü savunan Pappe, şunları kaydetti:

"Bölgede barış önerisi olarak sunulan 'iki devletli çözüm' önerisi boşa düştü. Çökmesi bir anlamda iyi oldu. Çünkü iki devletli çözüm paradigması İsrail'in yasa dışı yerleşimleri, hukuk ihlalleri ve Filistinlilere uygulanan orantısız şiddetle çoktan iflas etmişti.''

Pappe, Kudüs kararının sadece Filistin'de değil, tüm Arap ve Müslüman dünyasında infiale, başkaldırıya neden olacağına dikkati çekti.

Bu kararın ağır sonuçları beraberinde getireceği uyarısında bulunan Pappe, şu ifadeleri kullandı:

''Her şeyden önce Filistinli liderler ve bizler, bir an önce uluslararası toplumları İsrail'in işgalci olduğuna ikna etmek zorundayız. Barış şans eseri oluşacak bir şey değil. Özellikle Batı ülkelerini İsrail'i boykot etmeye ve baskı yapmasına ikna etmek zorundayız. İsrail'in Filistin'i bir sömürge ülkesine dönüştürmesine izin vermeden bir çözüm hemen bulunmalı. Bir an önce orada demokratik bir yapıya geçilmeli. Bu Filistin halkı, İsrail halkı ve orada yaşayan mülteciler için de hayati önem niteliğindedir. Çünkü bu topraklar Filistinlilerin toprakları ve bu da onların en demokratik hakları.''

İsrail'in kuruluşundan beri işlediği uluslararası hukuk ihlallerine şu ana kadar çok ciddi bir tepki ve yaptırım gelmediğini dile getiren Pappe, dünyanın sadece kınamalarla yetindiğini hatırlattı.

Pappe, ''İsrail, Gazze'de, Batı Şeria'da birçok kez aşırı güç, şiddet eylemlerinde bulundu. Yasa dışı yerleşimlerine devam ediyor. Bu kadar aleni bir şekilde ihlaller yaparken çok ciddi bir yaptırımla karşılaşmadı, engellenmedi. BM ve diğer uluslararası kuruluşlar defalarca bunu gündemlerine taşıdı, konuştu. Sonuç ise yok. Dolayısıyla bugün de bu anlamda uluslararası bir yaptırım beklemiyorum. Batı'nın elitist liderleri İsrail'in bu yasa dışı eylemlerine karşı her zaman sessiz kalmayı tercih etti.'' eleştirisinde bulundu.

"GELECEKTE TRUMP VE İSRAİL'DEN KURTULACAĞIZ"

İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe, Filistin sorununa uluslararası kurumlardan çok sivil toplum örgütlerinin çözüm bulacağına inandığını söyledi.

Sivil örgütlere hükümetlere baskı yapması çağrısında bulunan Pappe, ''Şuna inanıyorum siz de inanın; en nihayetinde, gelecekte Trump ve İsrail'den kurtulmuş olacağız.'' dedi.

Pappe, Suudi Arabistan'ın İsrail ve ABD ile "balayı" yaşadığını ve bunun kabul edilemez bir şey olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Arap dünyasının Filistin konusundaki ihanetini daha ne kadar devam ettireceğini göreceğiz. Filistin için Arap dünyası ve Arap politikaları ciddi bir sorun. Onlar sadece Filistin'de sorun üzerine sorun doğurmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Filistinlilerin kaderlerini diledikleri gibi şekillendiriyorlar. Ama ben, Filistin toplumunun daha fazla buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Filistinlilerin, İsrail, ABD ve Arap dünyasının onlar için belirlediği yasal sınırları ve gerekçeleri de artık kabul edeceklerini düşünmüyorum.''

"TÜRKİYE'NİN POZİTİF ROL ÜSTLENMESİ ÖNEMLİ"

Bölgesel güç olan Türkiye'nin Filistin sorunu konusunda pozitif rol üstlenmesinin hayati öneme sahip olduğu tespitinde bulunan Prof. Pappe, ''Gazze ve Batı Şeria'ya uygulanan ambargoyu delme sürecinde Türkiye'nin neler yaptığını gördük. Filistinliler bu kadar baskı ve zulümle karşı karşıya iken Türkiye'nin bu desteği onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor.'' diye konuştu.

En ciddi sorunun bölgede güç sahibi olan ülkelerin Filistin'i yalnız bırakmaları olduğunu vurgulayan Pappe, ''Şu anda dünyanın her tarafında sivil toplumlar, Filistin halkının ve davasının yanında duruyor, destekliyor ve bir şeyler yapmak için çaba gösteriyor. Bizim bu anlamda bir sorunumuz yok. Sorun bölgede güç sahibi olan devletlerin Filistin için somut adımlar atmaması; Filistin'i İsrail'e karşı yalnız bırakmış olması.'' şeklinde sözlerini tamamladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İslami Cihad Hareketi İsrail'e meydan okuduİslami Cihad Hareketi İsrail'e meydan okuduFilistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şehab, bir sonraki adımda hareketin İsrail güçlerine doğrudan saldıracağını açıkladı.
İsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisiİsrailli tarihçiden Trump'a Kudüs tepkisiİsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla bozuk giden dünya düzenine bir bomba daha koyduğunu söyledi.
Karadeniz'de sıcak gelişme! Terörist teslim olduKaradeniz'de sıcak gelişme! Terörist teslim olduGiresun'un Yağlıdere ilçesinde bir PKK’lı terörist kırsal kesimde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak teslim oldu.
Türkiye ile İran anlaştı! İşte alınan kararlarTürkiye ile İran anlaştı! İşte alınan kararlarTürkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu ikinci toplantısı Ankara'da yapıldı. Terör, uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda ortak kararlar alındı.
Ve oyun bozuldu! Rusya Ankara'dan onay alacakVe oyun bozuldu! Rusya Ankara'dan onay alacakOcak ayında düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı yasaklanan terör örgütü PYD’nin farklı isimler altında 'sızma' girişimleri duvara tosladı.
BAE'den tehlikeli çağrı!BAE'den tehlikeli çağrı!Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası topluma İran'ın oluşturduğu tehdide daha güçlü karşı koyma çağrısında bulundu.
  • Kudüs’te ikinci Öfke Cuması!15 Aralık 2017 Cuma 14:49
  • Putin o soruya öyle bir cevap verdi ki...15 Aralık 2017 Cuma 14:40
  • İsrail köpekleri Mescidi Aksa bahçesinde!15 Aralık 2017 Cuma 14:05
  • Suudi Arabistan ateşle oynuyor15 Aralık 2017 Cuma 13:58
  • Yunan bakan: 'Çözerse Erdoğan çözer'15 Aralık 2017 Cuma 13:49
  • İsrail askeri hedefine çocukları aldı15 Aralık 2017 Cuma 13:27
  • Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesi15 Aralık 2017 Cuma 10:29
  • Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira!15 Aralık 2017 Cuma 10:21
  • Cami imamından Wilders'ı utandıracak cevap!15 Aralık 2017 Cuma 10:18
  • FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gitti15 Aralık 2017 Cuma 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri