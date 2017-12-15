Aile süsü altında zehir ticareti!

Antalya’da öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede, Kırgız bir kadınla aile süsü vererek uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişiler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kültür Mahallesi’ndeki kafeler caddesinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Dün gece lüks bir araçla İstanbul’dan yüklü miktarda exctacy getirileceğini belirleyen ekipler, mahallede kimliklerini gizleyerek çalışmaya başladı. Ekipler, lüks bir aracın cadde üzerinde sık sık ring atması nedeniyle aracı durdurdu. Yanlarında kadınbulunan ve kendilerine aile süsü veren şahısların, tedirgin davranışları üzerine narkotik arama köpeği ile araçta arama yapıldı. Aracın bagaj kısmına gizlenmiş 2 bin adet exctacy ve 30 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. T.E, H.S. ve Kırgız uyruklu G.I. isimli kadın gözaltına alındı. Kırgız kadının işsiz olduğu ve direkt olarak uyuşturucu madde satışında yer almadığı ileri sürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kışla Mahallesi ve Gülveren Mahallesi'nde bulunan iki ayrı ikamete yapılan operasyonda toplam 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ö, K.T, S.A. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.