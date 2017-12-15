İsrail işgal güçleri, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğu hedef aldı. Savunmasız çocukları sürükleyerek gözaltına almak istedi. Olay Beytüllahim'de Rachel Corrie'nin mezarının olduğu bölgede gerçekleşti. Mülteci kampındaki evlerinden 400 metre uzakta oynayan çocuklar çevredekilerin müdahalesiyle İsrail askerlerinin elinden kurtarıldı.
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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İsrail askeri hedefine çocukları aldı
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