15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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İsrail askeri hedefine çocukları aldı

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İsrail askeri hedefine çocukları aldı
Beytüllahim'de evlerinin önünde oynayan 3 Filistinli çocuk İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmak istedi. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtarıldı.
İsrail askeri hedefine çocukları aldı İsrail askeri hedefine çocukları aldı İsrail askeri hedefine çocukları aldı

İsrail işgal güçleri, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğu hedef aldı. Savunmasız çocukları sürükleyerek gözaltına almak istedi. Olay Beytüllahim'de Rachel Corrie'nin mezarının olduğu bölgede gerçekleşti. Mülteci kampındaki evlerinden 400 metre uzakta oynayan çocuklar çevredekilerin müdahalesiyle İsrail askerlerinin elinden kurtarıldı. 

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