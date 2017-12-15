Türk devinden şaşırtan karar! Satıyor...

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Duru, Arko, Activex gibi önemli markalarla tanınan Evyap Grubu, ulaşım sektöründeki şirketine Asya’dan ortak alıyor.

Güneydoğu Asya’nın en önemli liman işletmecilerinden biri olan Filipinler merkezli International Conainer Terminal Services (ICTSI), Evyapport’un yüzde 65’ini satın alıyor.



Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 2004 yılında hizmete açılan Evyapport Konteyner Terminali yıllık 855.000 TEU kapasitesiyle Türkiye’nin 4. büyük özel limanı unvanına sahip. Kocaeli merkezli Evyapport, 265 bin metrekalreik toplam alan içinde 1.171 metre yanaşma yeri ve 16 metre su derinliği ile dikkat çekiyor.



SAHİBİ ASYA’NIN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN



Evyapport’un yüzde 65’ini almayı hedefleyen Filipinler merkezli International Conainer Terminal Services (ICTSI), Asya Kalkınma Bankası tarafından dünyadaki ilk beş büyük deniz terminal operatöründen biri olarak gösteriliyor.



5.2 milyar dolarlık servetiyle Filipinler’in en zengin 3’üncü işadamı Filipinli işadamı Enrique K. Razon tarafından kurulan ICTSI, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Kongo, Hırvatistan, Ekvador, Gürcistan, Honduras, Endonezya, Madagaskar, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Polonya’daki 29 limanda faaliyet gösteriyor. 2010’da ABD pazarına giren şirket, Portland limanının işletmesini üstlendi.



Şirketin en önmeli operasyonları arasında Manila Terminali var. Son dönemde Asyalı denizlicik şirketlerinin Türkiye ilgisi de Evyapport ile devam etmiş oluyor. Daha önce Mersin Limanı’nın Singapurlu PSA ortak olmuş, 2015’te ise Çinli China Merchants Holding, Fiba Holdingbünyesindeki Fina Liman’ın yüzde 64.5’ini 919.2 milyon dolara satın almıştı. Fina Liman, Avcılar ilçesi sınırlarında bulunan Kumport Limanı'nı işletiyor.