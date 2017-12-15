Kasım'da ayında kaç yeni şirket kuruldu?

Kurulan şirket sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 887 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 11,71 azalarak bin 131 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,56 düşüş kaydetti. Şirket sayısı bu dönemde 6 bin 926'dan 6 bin 887'e indi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 11,71 geriledi ve bin 131 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı bin 281 olarak belirlenmişti.

Kasımda, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,63, kapanan şirket sayısı yüzde 5,41 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,68 artarak 66 bin 950, kapanan şirket sayısı yüzde 23,61 artarak 11 bin 502 oldu.