İhanet buluşması! Adil Öksüz ikna etmiş

Erhan Özdemir'in, Tekirdağ Çorlu Kaymakamı olduğu dönemde Adil Öksüz tarafından ziyaret edildiği, elebaşı Gülen'in talimatıyla emeklilikten vazgeçtiği öne sürüldü.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortadan kaybolan ve Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında aranan Antalya'nın eski Alanya İlçesi Kaymakamı Erhan Özdemir, 27 Kasım'da İstanbul'da yakalandı.

Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özdemir'in Fatih'te kaldığı evde 5 cep telefonu, 4 flash bellek ile sahte kimlik ele geçirildi. Eşi ile birlikte gözaltına alınan Özdemir'in kardeşine ait kimliği kullandığı, saçını boyattığı görüldü. 2 hafta süren sorgunun ardından Özdemir ve eşi adliyeye sevk edildi.

Özdemir FETÖ/PDY mensubu ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanırken, eşi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'ADİL ÖKSÜZ İLE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Özdemir'in, FETÖ'nün himayesinde olduğu, örgütün yargı ağı sayesinde 3 kez alındığı görevine iade edildiği belirtildi. Özdemir'in Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Kaymakamı olduğu dönemde konutunda darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz tarafından sık sık ziyaret edildiği, emekli olma niyetinden örgütün elebaşı Gülen'in talimatıyla vazgeçtiği, bu talimatı da Öksüz'ün kendisine ilettiği ileri sürüldü.

Habertürk