15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.288 -0.34
  • Altın: 156,446 -0.10
  • Dolar: 3,8643 -0.69
  • Euro: 4,5630 -0.44

İstanbullulara müjde! 2018'de zam yok

»
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının son birleşiminde, önemli kararlara imza attı.
İstanbullulara müjde! 2018'de zam yok
İstanbullulara müjde! 2018'de zam yok İstanbullulara müjde! 2018'de zam yok İstanbullulara müjde! 2018'de zam yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapmama kararı aldı. Ayrıca, kültürel etkinlikler ile tiyatroların şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilere ücretsiz olması kararı da alındı.

Toplantıda, İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapılmaması onaylandı. Ayrıca, kültürel etkinlikler ile tiyatroların şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilere ücretsiz olması da kararlaştırıldı. Her iki karar da meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Alınan kararlarla ilgili meclise bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapılmayacağını söyledi.

Başalan; İSPARK Ücretleri, Mezarlıklar Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü’nin fiyat tarifelerinde zam yapılmayacağını açıkladı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün fiyat tarifelerinin birçok kaleminde, Gelirler Müdürlüğü’nün ilan ve reklam ücretleri ve stant ücret kalemlerinde, Planlama Müdürlüğü’nün bazı kalemlerinde de zam yapılmayacağını ifade eden Başalan, “Yeni bir uygulamayla Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nde servisçilerin 1. Derece akrabalar arasındaki devir işlemlerinde ücret alınmayacak” dedi.

2018 yılında başlayacak ikinci bir yeni uygulamayla, şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilere, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün sinema ve tiyatro biletleri ile Şehir Tiyatroları biletlerinin ücretsiz olacağını belirten Başalan, “Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kültürel etkinliklerimizi ve tiyatro oyunlarımızı ücretsiz takip edebilecek” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkuttu! Tüm paranızı kaybetmeye hazır olunKorkuttu! Tüm paranızı kaybetmeye hazır olunSon zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alan Bitcoin için korkutan bir uyarı geldi.
Milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldıMilli gemi trafik sisteminde imzalar atıldıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yerli ve milli gemi trafik sistemi projesini 16 ay içinde tamamlayıp 15 Nisan 2019'da hizmete sunacaklarını belirtti.
AnadoluJet, THY`den ayrılıyor mu?AnadoluJet, THY`den ayrılıyor mu?Türk Hava Yolları yönetimi, düşük maliyetli taşıyıcı markası AnadoluJet'in bünyesinde bulunduğu THY'den ayrılarak yeni bir şirket olmasını planlıyor.
Halkbank’ın mali tabloları pırıl pırılHalkbank’ın mali tabloları pırıl pırılBorsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, FETÖ’nün ardından ABD’deki davayla hedef alınan Halk Bankası’nın mali tablolarının pırıl pırıl olduğunu söyledi.
Yeni istihdam teşviklerinin detayları belli olduYeni istihdam teşviklerinin detayları belli olduErdoğan'ın açıkladığı "Milli İstihdam Seferberliği"nin ikinci fazı kapsamındaki teşvikler, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içeriyor
İstanbullulara müjde! 2018'de zam yokİstanbullulara müjde! 2018'de zam yokİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının son birleşiminde, önemli kararlara imza attı.
  • Kasım'da ayında kaç yeni şirket kuruldu?15 Aralık 2017 Cuma 13:33
  • Milli gelir ilk defa 3 trilyon lirayı aşacak15 Aralık 2017 Cuma 13:20
  • İş kadını Leyla Alaton'dan FETÖ şikayeti15 Aralık 2017 Cuma 11:42
  • Asgari ücrette 9 talep15 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı15 Aralık 2017 Cuma 10:10
  • Asgari ücrette kritik gün!15 Aralık 2017 Cuma 09:42
  • Kral Selman kesenin ağzını açtı! 19.2 milyar dolar14 Aralık 2017 Perşembe 20:40
  • Mahkemeden Booking.com kararı14 Aralık 2017 Perşembe 18:10
  • 15 merkez bankası faiz kararı verdi14 Aralık 2017 Perşembe 17:20
  • Sanayi ciro endeksi arttı14 Aralık 2017 Perşembe 17:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri