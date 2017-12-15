Emniyet müdürü talimat verdi! 2 saatte yakalandı

Adana'da otomobilin bagajına konularak getirildiği yol kenarında benzin dökülerek yakılmış halde bulunan şahsın katillerini Adana polisi 2 saat sonra yakaladı.

Adana'da işkence yapıldıktan sonra kafasına ateş edilerek öldürülüp, otomobilin bagajına konularak getirildiği yol kenarında benzin dökülerek yakılmış halde bulunan şahsın katilleri, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı sonrası olaydan 2 saat sonra yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahar Caddesi'nden geçen bir kişi saat 12.00 sularında yol kenarında yanmış halde bir ceset olduğunu görünce 155'i aradı. Olay yerine gelen ekipler, şahsın bir otomobille olay yerine getirildiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler ceset üzerinde inceleme yapmaya başladı. Polis yaptığı ilk incelemede şahsa işkence yapıldığını, kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu, dişlerinin bile kırıldığını belirledi. Şahsa işkence yapıldıktan sonra otomobile alınarak burada önce başından olmak üzere vücuduna 9 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Cesedin daha sonra otomobilin bagajına konulup Levent Mahallesi'nde Bahar Caddesi'ne getirilip yol kenarına atıldığı ve üzerine benzin dökerek yakıldığı belirlendi. Şahsın üzerinden Özkan, Uğur ve Cabbar Çelik ismiyle 3 kimlik çıktı ancak zanlının Özkan Çelik olduğu belirlendi.

100 bin lira için vahşet



Cinayetin ortaya çıkmasından sonra Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın çözülmesi için talimat verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri olay yerinde bulunan otomobilin plakasından aracın sahibine ulaştı. Polis otomobili, öldürülen Özkan Çelik'in kiraladığını tespit etti. Daha sonra Adana genelinde güvenlik kamerası incelemesi yapıldı. Kısa sürede onlarca güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin yakıt aldığı akaryakıt istasyonlarını belirledi. Burada Özkan Çelik'in yanında iki kişinin daha olduğunu tespit etti. Polis güvenlik kamerasındaki şahısların kuyumcu Sercan D. (28) ve lise öğrencisi Doğuş D. (18) olduğunu belirledi. Polis yaptığı çalışmada Özkan Çelik'in Sercan D.'ye ve bir arkadaşına 100 bin lira verdiğini ancak bunu bir türlü alamadığını tespit etti.

İşkence yapıp kafasına sıktılar, 5 liralık benzinle yaktılar



Polis, Çelik'in verdiği bu 100 bin lirayı bir türlü alamadığını, olay günü de gece Sercan D.'nin "senin paranı vereceğim gel buluşalım" diyerek bir araya geldiklerini, yanında da Doğuş D.'yi getirdiğini belirledi. Özkan Çelik'in bu iki kişiyi aldığı biraz Adana'da gezdikten sonra Sercan D.'nin "sen otomobili yavaş sürüyorsun" diye direksiyona geçtiği ve Menekşe Mahallesine doğru sürdüğü burada da Özkan Çelik'in kafasına bir el ateş edip öldürdüklerini, daha sonra Doğuş D.'nin direksiyona geçtiği, Sercan D.'nin Özkan Ç.'nin ölü olduğunu kimse görmesin diye kafasını tutup sanki ölmemiş gibi izlenim yaptığı öğrenildi.

Korkudan otomobili kilitlediler



İki zanlının cesedi ıssız bir yerde bagaja koyup, bir akaryakıt istasyonundan 5 liraya pet şişe içine benzin koydurup Levent Mahallesi'ne gittiği, burada cesedi bagajdan birlikte çıkartıp yol kenarına bırakıp yaktıkları, ardından da geldikleri otomobil ile gitmeye çalıştıkları ancak korkudan çok telaşlandıkları için otomobili kilitleyip çalıştıramadıkları belirlendi. Daha sonra iki zanlı koşarak yola doğru gidip bir taksi çağırıp uzaklaştıkları, taksici zanlılar çok telaşlı olduğu için "ne oldu hayırdır burada ne işiniz var" diye sorunca düğünden geldiklerini söylediği belirlendi.

Vahşetten sonra sevgilisiyle eğlenmeye gitti



Bu arada polis Doğuş D.'nin cinayetin ardından eve gittiğini, Sercan D.'nin ise eve gidip burada banyo yapıp daha sonra da sevgilisiyle buluşup yemeğe gittiğini, ardından da bir bara giderek eğlendiğini tespit etti. Polis, bu tespitlerin ardından zanlıları evlerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete getirilen zanlılar ifadelerinde tabanca ile vurma ve yakma işini birbirinin üzerine attı.

"Özkan Çelik canlı yayın yaparken öldürüldü"



Kuyumcu Sercan D., Özkan Çelik'i kendisinin vurmadığını ve yakmadığını söylerken, "Ben otomobili kullanıyordum. Özkan Çelik ise instagramdan canlı yayın yapıyor paraya ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Bu sırada Doğuş D. arka koltukta oturuyordu. Özkan Çelik canlı yayın yaparken Doğuş birden onun kafasına ateş etti. Daha sonra da benzin aldık ıssız bir yere götürdük. Burada ben Özkan'ın bagaja konulmasına ve ıssız yere indirilmesine yardım ettim. Doğuş hem vurdu hem de Özkan Çelik'i yaktı" dediği öğrenildi. Doğuş D. ise bu suçlamaları kabul etmeyip Sercan D.'nin vurup yaktığını söyledi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.