15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Halkbank’ın mali tabloları pırıl pırıl

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Halkbank’ın mali tabloları pırıl pırıl
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, FETÖ’nün ardından ABD’deki davayla hedef alınan Halk Bankası’nın mali tablolarının pırıl pırıl olduğunu söyledi.
Halkbank’ın mali tabloları pırıl pırıl Halkbank’ın mali tabloları pırıl pırıl Halkbank’ın mali tabloları pırıl pırıl

Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank’ın sağlam ve şeffaf bir yapısı olduğunu ifade eden Karadağ,“Yatırımcılarının çoğu uluslararası yatırımcı. Aralarında ABD’li yatırımcılar da var" dedi.

Ekonomik büyümenin yanı sıra İstanbul Borsası’nın da rekor kırdığı 2017’yi ‘sıçrama yılı’ olarak nitelendiren Karadağ, 2018’de de istikrarlı bir büyüme beklediğini ifade etti. Karadağ; halka arz, sermaye piyasalarına ilişkin beklentiler, yatırım enstrümanları çeşitliliği ve Borsa İstanbul’a ilişkin sorularımızı cevaplandırdı.

TÜRKİYE'NİN YILDIZI PARLAK

2017’yi değerlendirirken öncelikle 2016’ya bakmamız lazım. Siyasi ve ekonomik alanda çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız, etkilerinin görüldüğü bir yıl oldu. Darbe kalkışması, FETÖ hainliği, Rusya krizi, şirketlerimizi ve kurumlarımızın tamamında bu FETÖ’cülerin parmağı olduğu ortaya çıktı. Referandumun da etkisiyle, özelikle referandumdan sonra yükselen istikrar beklentisi, ile bir toparlanma, gündemin normalleşmesi, süreci hızla başladı. Bu kısmen hem mikroda şirketlerimizin mali tablolarına, ikinci çeyrekten itibaren yansımaya başladı. Normalleşme ile beraber 2017 ekonomik sıçrama yılı oldu. Özellikle turizmdeki düzelmenin, üçüncü çeyrek rakamlarına da yansıması sonucu 11.1 gibi çok ciddi bir reel büyüme ile karşıladık. Bunun tüm ulusal ve uluslararası yansımaları ile beraber ülkemizin, sermaye piyasalarında parlayan bir yıldız olması için tüm karşı provakatif çabalara rağmen, parlayan bir yıl olmasını bekliyoruz.

MALİ TABLOLARI PIRIL PIRIL

Bizim finansal sistemde Halkbankamızın BM kararlarına aykırı hiçbir işi olmaması. BM’yi bir kenara bırakın. Amerika’nın yaptırımlarına aykırı da bir iş olmamasına rağmen, sanki Newyork’un bölge mahkemesinde Halkbank yargılanıyormuş gibi bir algı oluşturup, oradan ceza çıkacak falan diyorlar. Varsa bir eksiklik bulabiliyorlarsa, bulsunlar. Kardeşim. Halkbankamızın mali tabloları pırıl pırıl. Sağlam, şeffaf açık. Yatırımcılarının çoğu uluslararası yatırımcılar bir sorun olsa zaten onlar, uyarıyor. Halkbank’ın ortaklık yapısına baksınlar. Amerika’nın da olduğu birçok yatırımcısı var. O realite ile alakası olmayan algılar üzerinden gitmeye çalıştılar. Yine tökezlediler. Yine bir sonuç alamayacaklar.

HALKA ARZA TALEP YOĞUN

Hazır olan, ölçeği yakalayan firmalar halka arza gelecek. Hedefimiz 1 milyarlık halka arz şirketler. Şuan gelen çok var. Ocak’tan itibaren hepsini duyuracağız. Tabi bu makro taraftaki pozitif göstergelerde çok ciddi anlamda bunları destekleyecek. Halka arz sağlıktan, enerjiye kadar birçok alanda var.

YENİ ŞAFAK

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