İnterneti felç eden saldırının arkasından o çıktı

Geçtiğimiz yıl aralarında Spotify ve Twitter’ın da yer aldığı birçok internet sitesini etkileyen Mirai botnet saldırısından sorumlu tutulan siber korsanlar mahkemeye çıkarıldı.

Wired Dergisi tarafından yürütülen soruşturmaya göre, üniversite öğrencileri Paras Jha, Josiah White ve Dalton Norman, bot saldırısını Minecraft oyununda avantaj sağlamak için hazırladılar ancak neler yapabileceklerini fark ettikten sonra işler çığırından çıktı. Mahkemeye çıkarılan gençler suçlarını kabul etti.

Dergiye açıklamalarda bulunan bir FBI ajanı, “Mirai’yi Minecraft pazarında avantaj sağlamak için geliştirdiler fakat yarattıkları aracın ne kadar güçlü olduğunu fark ettikten sonra daha fazla zarar vermek istediler.” dedi.

SİBER SAVAŞ SANILMIŞTI

Mirai, ABD’deki birçok internet sitesinin çökmesine sebep olmuş ve birçok uzman saldırının başka bir ülke tarafından gerçekleştirildiğini düşünmüştü. Ortaya çıkan gerçekler ise bundan çok daha başka bir durumu ortaya koydu: Üniversiteli gençler, kendi Minecraft sunucularının rakiplerini ortadan kaldırmak için bu aracı yaratmıştı

55 milyondan fazla kişi tarafından oynanan Minecraft’ta insanlar kendi özel sunucularını kurabiliyor ve oyun içi satın almalar yapan kullanıcılardan para kazanabiliyor. FBI’a göre Mirai saldırısının arkasındaki gençler geçtiğimiz yaz sunucularından aylık 100.000 dolar kazanıyordu.

Daha fazla kazanmak isteyen sunucuların rakiplerini DDoS (Dağıtık Hizmet Reddi) saldırılarıyla ortadan kaldırmaya çalışması ise bir başka rekabeti ortaya çıkardı. Mirai’yi yaratan üniversite öğrencilerinin amacı da rakip sunucuyu yavaşlatarak, kötü servisten sıkılan kullanıcıları kendi sunucularına çekmekti.

İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİLER

Mirai’nin yaratıcıları izlerini kaybettirmek için saldırının kaynak kodlarını internette paylaştı. Böylece başka siber korsanlar Mirai’nin kaynak kodlarını kullanarak bir çevrimiçi performans yönetimi şirketi olan Dyn’e saldırdı. Bu saldırı sonucunda Dyn’in müşterileri arasında bulunan Reddit, Github ve Twitter gibi siteler erişim sorunları yaşadılar. Ancak bu plan üç kişilik Minecraft çetesinin izini kaybettiremedi ve FBI bıraktıkları izleri takip ederek onları kıskıvrak yakalandı.