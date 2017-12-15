Yunan bakan: 'Çözerse Erdoğan çözer'

Parlamento Dış Politika Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki Yunanistan ziyaretini değerlendiren Kocyas, “Türkiye ile aramızdaki pratik meseleleri Erdoğan’dan başkası çözemez. Kıbrıs sorunu çözülebilir mi? Hadi ben Türk Dışişleri İçişleri, AB ve Savunma Bakanlarına üç çalım atayım. Ne değişecek? Türkiye’de iktidarın merkezi Erdoğan’dır." dedi.

Kocyas, geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de Ege adaları ile ilgili konuşmalarına da değindi ve “Kemalist muhalefet maalesef aşırı milliyetçi bir noktaya geldi. Başbakan (Yıldırım) ise çok dikkatli cevaplar verdi” ifadesini kullandı.

“Türkiye zor bir komşu. Keyfimize göre davranamayacağımız bir komşu. Örneğin, diyelim ki, benim canım Türkiye’den kimseyle görüşme istemiyor. Bu dış politika mı? Hıncımı almak için dış politika yaparsam ülkemin bölgedeki yerini mahvetmiş olurum. Dış politika, benim hıncım, öfkem ve kavga niyetim değildir” diyen Kocyas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin Yunanistan için başarılı geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Daha önce Türkiye’den hiç Batı Trakya’da Türk kökenli olmayan Pomak ve Roman’ların da bulunduğunu kabullenen biri çıktı mı?

- İstanbullu Rumlar’a 1950’lerde yapılanlar için özür diledi.

- Daha önce Lozan’ın yeniden yapılandırılmasından bahsediyordu, sonunda “Lozan bir şekilde güncellenebilir” dedi. Bu bizim için kazanç değil mi?

- Erdoğan, Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Buna gerçekten inanıyor mu? İnanmıyor mu? Zaman gösterecek. Ama ilk kez Türkiye’nin bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylüyor” .