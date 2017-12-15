15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

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Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, "Kılıçdaroğlu FETÖ'den besleniyor" dedi.
Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. Turan; bütçe görüşmeleri esnasında yaşanan gerilimleri değerlendirirken, “her partinin dokunulmaz kırmızı çizgileri var. Bunlar ihlal edilince bazen böyle görüntüler yaşanıyor.. Keşke yaşanmasa. Aslında sürekli kavga etmiyoruz. O kavgalara karışanların sayısı, 550 Milletvekili arasında çok az” dedi.

Kandil’de kedi olup, Ankara’da aslanlar

HDP Milletvekillerinin, Selehaddin Demirtaş’ın görüşüne gidemediklerine dair şikayetlerini değerlendiren Bülent Turan, “Bu konu, Enerji Bakanlığının bütçesi değil. Bir mahkumun olduğu yerde her gün görüşme olmaz. Bakanlık, belli sayıda vekilin görüşmesine izin veriyor. HDP grubu da hep beraber görüşelim diyor. Buna HDP değil, bakanlık karar verir. Bu işin esası şudur; HDP, silah siyasetine devam ediyor. Türkiye’de bir çok hakkın verilmesi sağlandı.. Bu gurup, demokratik siyaseti takip etmiyor. Kandil’de kedi olup, Ankara’da aslan olmaya çalışıyorlar.. Bir çok medya gurubu Demirtaş’ı parlatmaya çalıştı.. Onlar, kendilerine oy verecek insnaları katledecek kadar gözü dönmüş.. HDP, Türkiye’nin partisi değildir.” dedi.

Kılıçdaroğlu, FETÖ’den Besleniyor..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği belgelere dair cevaplandıran Bülent Turan, “Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri, FETÖ’nün Faut Avnisi altı buçuk ay önce açıklamıştı. Bunlar yeni değil! Çok açık söylüyorum. Aynen böyle söylüyorum. Belgeler zaten yanlış. Bir de daha önce FETÖ’nün elemanlarının yayınladığı beleğeler. Kılıçdaroğlu, FETÖ’den besleniyor. Açıkladığı belgeler de para akışı yurt içinde. Yurtdışına giden veya gelen para yok. Halk Bankası ile Albaraka arasında.. Bu bir iç ticaret. CHP, şuanda bambaşka bir parti. Kimse, CHP’nin beştane Genel Başkan yardımcısını sayamaz. Klıçdaroğlu geldi, CHP çok değişti. Baykal dönemi çok daha farklıydı. ABD’den evrak alacağım, FETÖ’nün twitinden evrak alacağım… Böyle bir siyaset yok” dedi.

Zafer Çağlayan konuşmalı

ABD’de devam eden dava hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bence de hakkında iddialar olan Zafer Çağlayan konuşmalı.. Burada, BM’nin ticaretine yönelik veya ambargosuna yönelik bir suç yok. ABD, İranla ticaret yapabiliyor. Bura da ABD’nin ticari derdi var. Bu davalarla ilgili Türkiye’de bir yargılama oldu, karar verildi. Aynı iddialarsa, bir şarlatanın iddiası ise ciddiye alınmaz. Muhattaplar elbette cevap vermeli ama aynı iddialar değilse. Eğer CHP, yolsuzluklara karşıyım diyorsa önce Ataşehir Belediyes’ni bir bakmalı. O Adalet Yürüyüşü’nü, Ataşehir’e kadar yapmalıydılar. Bu ABD’deki dava yolsuzluk davası değil! Bir kumpas davasıdır” dedi.

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