15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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2 bin yıl sonra sürgün cezasını iptal ettiler!

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2 bin yıl sonra sürgün cezasını iptal ettiler!
İtalya’nın başkenti Roma’daki Şehir Meclisi, Romalı şair Ovidius’a verilen sürgün cezasını ölümünden 2 bin yıl sonra iptal etti.
2 bin yıl sonra sürgün cezasını iptal ettiler! 2 bin yıl sonra sürgün cezasını iptal ettiler! 2 bin yıl sonra sürgün cezasını iptal ettiler!

Roma Şehir Meclisinin Latin edebiyatının en önemli üç şairinden biri kabul edilen Publius Ovidius Naso’ya Roma İmparatoru Augustus tarafından verilen cezayı 2 bini aşkın yıl sonra iptal ettiğini duyurdu.

Sürgün cezası, Şehir Meclisi’nde muhalefette bulunan 5 Yıldız Hareketinin (M5S) önergesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Beş Yıldız Hareketi, Ovidius’un ‘mağduriyetini gidermek’ amacıyla önerge verdiklerini açıkladı.

OVİDİUS NEDEN SÜRGÜN CEZASI ALMIŞTI?

Vergilius ve Horatius ile Roma döneminin en ünlü şairlerinden biri olan Ovidius, milattan sonra 8 yılında günümüzde Romanya sınırları içinde yer alan Köstence’ye sürgün edilmişti. Şair, bu tarihten itibaren ölene kadar 9 yıl Köstence’de kalmıştı. Dünyanın oluşumunu anlattığı 15 kitaplık ‘Metamorfozlar’ ve ‘Aşk Sanatı’ gibi eserleriyle tanınan Ovidius’un ‘Hero ve Leandros’ adlı şiiri, İstanbul’daki Kız Kulesi’yle ilgili bilinen en eski eser olarak kabul ediliyor.

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