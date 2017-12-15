Suudi Arabistan ateşle oynuyor

Son dönemde ABD'nin eliyle bir çok operasyona imza atan Suudi Arabistan'ın günah defteri...

İŞTE TEHLİKELİ İCRAAT VE KAVŞAKLAR

03.07.2013: Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye, General Sisi tarafından darbe yapıldı. Darbenin ve sonrasının finansmanını Suudi Arabistan ve BAE karşıladı. Siyasi destek ise ABD, İsrail ve AB tarafından sağlandı. Mısır ise iki adasını Suudi Arabistan'a borçları karşılığı verdi. Arabistan da, İsrail'e güvence verdi.

10.09.2016: 15 Temmuz iç savaş ve işgal girişiminin ardından FETÖ elebaşı ilk olarak BAE ve Suudi rejimlerinin finanse ettiği Politico dergisine konuştu. Gülen, 15 Temmuz'da yaptıklarının 'bağımsızlık mücadelesi' olduğunu söyledi ve “Hiç bir şeyden pişman değilim" dedi.

20.05.2017: Şeytanî devlet ABD'nin sarışın faşisti Trump ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a yaptı. Buraya Suudilerin finanse ettiği son firavun Sisi de çağrıldı. Selman, Trump ve Sisi şeytanî figürler taşıyan bir küreye el bastılar.

20.05.2017: Trump'ın ziyareti sırasında ABD ile Suud arasında büyük kısmı silahlara gidecek olan 400 milyar dolara yaklaşan bir anlaşma imzalandı.

09.06.2017: Trump'ın gezisinin hemen ardından Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'a ambargo kararı aldıklarını duyurdu. Katar'ı işgal edecekleri de ortaya çıkan girişimi Türkiye engelledi.

15.08.2017: BBC Riyad yönetiminin prensleri gözaltına almaya başladığını ve 3 prensin ise öldürüldüğünü duyurdu.

14.09.2017: Aralarından Selman el-Avde ve Avad el-Karni'nin de bulunduğu muhalif görüşleriyle tanınan 20'den fazla akademisyen ve âlim tutuklandı. Tutuklamalar ise sürekli devam ediyor. Aynı zamanda eski kral Fahd'ın oğlu da tutuklandı.

18.09.2017: Suudi imamlardan Abdurrahman es Sudeys'in ABD'de, "Allah'a hamd olsun ki bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Suudi Arabistan lideri Kral Selman ve ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki bu iki güç, dünyayı güvene, barışa, kalkınma ve refaha taşıyorlar" dedi.

19.09.2017: Wikileaks Suudi Arabistanlı üst düzey kişilerin İsrailli emekli askerleri ziyaret ettiği ve masa arkasında önemli müzakereler yürüttüğüne dair belgeler yayınladı. Belgelere göre Suudiler İsrail'i ‘gayri resmi müttefik' olarak tanımlıyor.

24.10.2017: Veliaht Prens Muhammed, ülkelerinin 'ılımlı İslam'a döndüğünü' duyurdu. Prens, “Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

05.11.2017: Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Günlerce rehin tutulduğu söylenen Hariri, uzun bir aradan sonra Fransa'nın girişimi ile görevine döndü.

05.11.2017: Siyonist New York Times gazetesi, Suudi Arabistan'ı 5, Irak'ı 3, Suriye'yi 3, Yemen'i 2, Libya'yı 2 devlete bölen bir harita yayınladı.

05.11.2017: Yerine oğlunu kral yapmaya çalışan Kral Salman, yolsuzlukla mücadele adı altında, çok sayıda eski ve yeni bakan, bürokrat ile onlarca zengin ve eski prensleri tutukladı ve mallarına el koydu.

07.11.2017: ABD Başkanı Trump, "Prens Muhammed bin Selman'ı destekliyoruz" dedi.

14.11.2017: Vahhabi Suudi İsrail'in Baş Müftüsü ve “Ulema” Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh'i, 'İsrail'e karşı savaşmak caiz değil” dedi, Hamas'ı terör örgütü ilan etti. İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Suudileri tebrik etti.

14.11.2017: The Times gazetesi, Jared Kushner ile Suudi Veliaht Prensi'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a Kudüs baskısı uyguladığını yazdı.

19.11.2017: Terör örgütü İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili ile iki Suudi prensi Londra'da buluştu. Görüşmesinde İsrail'in Suudi yönetimine "Siz artık bizim düşmanımız değilsiniz" dediği tespit edildi.

20.11.2017: Terör örgütü İsrail'in Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İngiltere merkezli Suudi gazetesi Elaf'a konuştu. Röportajda İsrail'in İran'a karşı Suudi Arabistan'la istihbarat paylaşımına hazır olduğunu söyledi.

23.11.2017: Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın yakın dostu olan eski Adalet Bakanı Muhammed bin Abdül Karimissa, İsrail gazetesi Maariv'e konuştu. Karimissa, Filistin'i savunan FKÖ üyesi tüm örgütleri kast ederek, "Hiçbir ülkede, İslam üzerinden kendini meşrulaştırmaya çalışan terör ve şiddet eylemleri kabul edilemez -buna İsrail de dahil" dedi.

24.11.2017: Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, rakibi tüm prens ve bakanları gözaltına aldıktan sonra siyonist New York Times gazetesine konuştu. NYT'den Thomas L. Friedman'a mülakat veren veliaht prens, “ölmeden reformları kendi gözlerimle görmek istiyorum” dedi.

07.12.2017: İsrailli Kanal 10 televizyonu, Trump'ın Kudüs kararının Mısır ve Suudi Arabistan ile ortak aldığını duyurdu.

13.12.2017: İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da Kudüs özel zirvesi düzenledi. İİT üyeleri Suudi Arabistan Kralı Selman'ın katılmadığı zirvede Kudüs'ü Filistin'in başşehri ilan etti.

3.12.2017: İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs bildirisini yayınladığı saatlerde zirveye katılmayan ve bu yüzden zor duruma düşen Suudi Arabistan Kralı ise apar topar kameraların karşısına geçerek Filistinlilerin Doğu Kudüs'ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak tanıma hakkı olduğu şeklinde abuk sabuk bir cümle kurdu.

13.12.2017: İİT İstanbul toplantısı günü Suudi Arabistan'da yayın yapan rejim yanlısı İngiltere merkezli Elaf isimli bir gazete terör örgütü İsrail'in İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı mülakattı yayınladı. Gazete, siyonist bakanın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MbS)'ı İsrail'e davet ettiğini ayrıca terörist Netanyahu'nun Riyat'ta çağrılması gerektiğini söylediğini duyurdu.

13.12.2017: Yine İİT İstanbul toplantısı günü, Suudi Arabistan'da yayın yapan yarı resmi Ukaz gazetesi de terör örgütü PKK'nın elebaşlarından biri ile yaptığı mülakatı yayınladı. Rıza Altun adlı teröristi “PKK'nın Dışişleri Bakanı” olarak takdim etti. Gazete bu alçak yayını bir fırsat olarak tanımadı.

KUDÜS ZİRVESİNE KATILMA CESARETİ GÖSTEREMEDİ

Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler bunlarla da sınırlı değil. Tatbikatlar bile yapan “İslam Ordusu” sürecinin iptal edilmesi, Yemen'de süren ve büyük acılara yol açan savaş, Türkiye aleyhine açıklama ve icraatlar, Müslümanları terk edip, İsrail ve ABD ile aynı yatağa girme şeklinde devam eden sürece, patlamaya hazır iç gerilimler ile kabileler arasındaki çekişmeler, iş dünyasının el konulan servetleri de eklendiğinde Suudi rejimini maşa olarak kullanan ABD ve İsrail'in Suudi Arabistan'ı tehlikeli bir yola soktuğu açıkça görülüyor. Bunun en iyi delilleri NYT'nin yayınladığı bölünme haritası ve Kral Selman'ı Kudüs zirvesine katılma cesareti bile gösterememiş olmasıdır.