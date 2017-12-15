15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.288 -0.34
  • Altın: 156,446 -0.10
  • Dolar: 3,8643 -0.69
  • Euro: 4,5630 -0.44

Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmaz

»
Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmaz
Musul Atabeyi Emir Zeyneddin Yusuf döneminden başlayarak Filistin'e göç eden Türkmenler, ilk olarak Hayfa'ya bağlı Mensi Köyüne yerleşti.
Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmaz Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmaz Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmaz

Nureddin Zengi döneminde bölgeye Türkmen akını devam etti ve Selahaddin Eyyubi ile birlikte Kudüs harbine katılan binlerce Türkmen, kutsal beldenin fethinde önemli rol oynadı.

Yeni Şafak’a konuşan Filistinli tarihçi Yusri Huseyin, 1982 yılında Filistin genelinde sayıları 156 bin olarak tespit edilen Türkmenlerin, Siyonist rejimin baskılarından dolayı ülkeyi terkettiğini ve halen Kudüs'te 4 bin olmak üzere Filistin’de 30 bin Türkmen’in yaşadığını söyledi.

SOYKIRIMA UĞRADI

Filistin Türkmenleri 1890 yılında ilk Türkmen Meclisini kurdu. 1967 işgaline karşı Filistin Halkı ile birlikte direnişe katılan Türkmenler, 1947-2017 yılları arasında siyonist rejimin soykırımına uğradı. Sadece 2002 yılında İsrail'in Cenin Kampı katliamında 600'den fazla Türkmen katledildi. Toplamda 7 binden fazla Türkmen’in şehid düştüğünü söyleyen Huseyin, 80 binden fazla Türkmen'in Golan'a sürüldüğünü ve bu dönemde Türkmenlerin soykırıma tabi tutulduğunu da kaydetti.

Yılmaz Bilgen - Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Albayrak'tan bor müjdesiAlbayrak'tan bor müjdesiBakan Albayrak, bu yılsonu itibariyle Türkiye'ye ulaşacak olan yeni sondaj gemisi ile Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de arama kuyuları kazmaya başlayacağını söyledi.
Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmazFilistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmazMusul Atabeyi Emir Zeyneddin Yusuf döneminden başlayarak Filistin'e göç eden Türkmenler, ilk olarak Hayfa'ya bağlı Mensi Köyüne yerleşti.
İhanet buluşması! Adil Öksüz ikna etmişİhanet buluşması! Adil Öksüz ikna etmişErhan Özdemir'in, Tekirdağ Çorlu Kaymakamı olduğu dönemde Adil Öksüz tarafından ziyaret edildiği, elebaşı Gülen'in talimatıyla emeklilikten vazgeçtiği öne sürüldü.
Meteoroloji'den kritik uyarı!Meteoroloji'den kritik uyarı!Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle olacak.
TSK az önce duyurdu: Öldürüldüler!TSK az önce duyurdu: Öldürüldüler!TSK, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendiğini ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askerinin de bulunduğu bölgede önemli gelişmeTürk askerinin de bulunduğu bölgede önemli gelişmeTSK destekli ÖSO kontrolündeki El-Bab’dan, rejim kontrolündeki Halep’e giden yaklaşık 30 km’lik bir karayolu açıldı. Sınır kapıları ve karayolu aktif olarak çalışmaya başladı.
  • Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti15 Aralık 2017 Cuma 12:15
  • İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti15 Aralık 2017 Cuma 12:00
  • FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş15 Aralık 2017 Cuma 12:00
  • Başbakan üstüne basa basa uyardı15 Aralık 2017 Cuma 11:51
  • Rıza Sarraf soruşturmasında 3 kritik tutuklama15 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!15 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Canikli: Füze teröristin kafasına çarptı15 Aralık 2017 Cuma 10:31
  • Ünlü yönetmene taciz suçlaması15 Aralık 2017 Cuma 10:20
  • Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması15 Aralık 2017 Cuma 09:57
  • Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar15 Aralık 2017 Cuma 09:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri