Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmaz

Musul Atabeyi Emir Zeyneddin Yusuf döneminden başlayarak Filistin'e göç eden Türkmenler, ilk olarak Hayfa'ya bağlı Mensi Köyüne yerleşti.

Nureddin Zengi döneminde bölgeye Türkmen akını devam etti ve Selahaddin Eyyubi ile birlikte Kudüs harbine katılan binlerce Türkmen, kutsal beldenin fethinde önemli rol oynadı.

Yeni Şafak’a konuşan Filistinli tarihçi Yusri Huseyin, 1982 yılında Filistin genelinde sayıları 156 bin olarak tespit edilen Türkmenlerin, Siyonist rejimin baskılarından dolayı ülkeyi terkettiğini ve halen Kudüs'te 4 bin olmak üzere Filistin’de 30 bin Türkmen’in yaşadığını söyledi.

SOYKIRIMA UĞRADI

Filistin Türkmenleri 1890 yılında ilk Türkmen Meclisini kurdu. 1967 işgaline karşı Filistin Halkı ile birlikte direnişe katılan Türkmenler, 1947-2017 yılları arasında siyonist rejimin soykırımına uğradı. Sadece 2002 yılında İsrail'in Cenin Kampı katliamında 600'den fazla Türkmen katledildi. Toplamda 7 binden fazla Türkmen’in şehid düştüğünü söyleyen Huseyin, 80 binden fazla Türkmen'in Golan'a sürüldüğünü ve bu dönemde Türkmenlerin soykırıma tabi tutulduğunu da kaydetti.

Yılmaz Bilgen - Yeni Şafak