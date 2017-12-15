15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Okula gitti bir daha dönmedi! 3 gündür kayıp...

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Okula gitti bir daha dönmedi! 3 gündür kayıp...
3 gündür haber alınamayan Ayşenur'un bulunması için polise kayıp başvurusunda bulunan annesi Döndü Tiren, kızının hayatından endişe ettiğini belirtti
Okula gitti bir daha dönmedi! 3 gündür kayıp... Okula gitti bir daha dönmedi! 3 gündür kayıp... Okula gitti bir daha dönmedi! 3 gündür kayıp...

Gaziantep'te okula gitmek için geçen Salı günü ayrıldığı evine dönmeyen lise öğrencisi 15 yaşındaki Ayşenur Tiren'den 3 gündür haber alınamadı.

Bülbülzade Mahallesi'nde oturan 1'i erkek 2 çocuklu İbrahim Halil ile Döndü Tiren çiftinin küçük çocukları Ayşenur, geçen Salı günü sabah saatlerinde öğrenim gördüğü Düztepe Mahallesi'ndeki Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Eşi İbrahim Halil'i 6 yıl önce kalp krizinden kaybeden Döndü Tiren'in, akşam saatlerinde eve gelmeyince cep telefonla aradığı Ayşenur, durakta olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Bir daha haber alınamayan Ayşenur'un bulunması için polise kayıp başvurusunda bulunan annesi Döndü Tiren, kızının bulunmasını istedi.

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Kızının hayatından endişe ettiğini kaydeden Döndü Tiren, "İki çocuğum var, eşim vefat etti. Kızım, Salı günü evden çıkıp okula gitti. Saat 16'dan sonra haber alamadım. Çocuğumun herhangi kötü bir alışkanlığı yok. Saat 16.30'dan sonra çocuğumun telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadım. Kızımın görüştüğü biri yok. Herkese sorduk ama ulaşamadık. Çocuğum en son benimle konuştuğunda yolcu durağında olduğunu söyledi. Duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum; duyan, gören varsa yardımcı olsunlar. Kızımın hayatından endişe ediyorum" dedi.

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