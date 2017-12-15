Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, şikayetçi yok

İstanbul Bağcılar’da kendisini döven iki kişiye ateş edince yoldan geçen Suriyeli Zeliha Cumo’nun (7) ölümüne neden olan polis memuru Arif Arslan’ın bacağından yaraladığı 9 yaşındaki Göksu Şancı “Şikayetçi değilim” dedi. Zeliha Cumo’nun babası Muhammad Cumo da daha önce “Arif Arslan vekili tarafından bana 20 bin TL teminat ödenmiştir. Kimseden şikayetçi değilim” deyince şikayetçi kalmadı. Mahkeme, polisin yaraladığı Coşkun Aydın’ın ayağında kalıcı bir hasar olup olmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesi için davayı ertelendi.

Bağcılar’da 18 Mayıs 2016’da otobüs durağında bekleyen polis memuru Arif Arslan ile yoldan geçen Recep Aydın ve Coşkun Aydın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişinin saldırdığı Arif Arslan tabancasını çekip ateş edince seken kurşunlar Suriye uyruklu 7 yaşındaki Zeliha Cumo ile 9 yaşındaki Göksu Şancı ve Coşkun Aydın’ı yaraladı. Suriyeli Zeliha hayatını kaybetti.

Tutuklanan Arif Arslan’ın ‘Olası kastla öldürme, Olası kastla yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçlarından 61 yıla kadar, Recep Aydın ile amcasının oğlu Coşkun Aydın’ın ise kasten yaralama suçundan 1 yıla kadar hapisleri talep edildi.

AVUKAT: ‘SUÇUN VASFI DEĞİŞEBİLİR’

Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada Arslan’ın avukatı İstanbul Valiliği Polis Disiplin Kurulu raporunu dosyaya sunarken, “Suçun taksirle ölüme ya da yaralamaya neden olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkilim suçun vasfı nedeniyle tutukludur. Suçun vasfının değişme ihtimali göz önüne alınmalıdır. Müvekkilimin tahliyesini ya da kefaletle salıverilmesini talep ediyorum” dedi.

ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

Mahkeme başkanı Coşkun Aydın’ı öne çağırarak ‘Hangi ayağından yaralandın?’ diyerek ayağında kalıcı bir hasar olup olmadığını sordu. Katılan sanık Coşkun Aydın’ın da başkana ayağını göstererek “Evet hasar oluştu başkanım” dedi. Mahkeme, olay esnasında bacağından yaralanan Coşkun Aydın’ın bacağında bir sakatlık olup olmadığına dair görüş bildirmesi üzere Adli Tıp’tan rapor isterken polis memuru Arif Arslan’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Hürriyet