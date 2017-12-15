Kudüs’te ikinci Öfke Cuması!

Filistin’de çeşitli grupların Öfke Cuması çağrısına uyan halk, ülkenin her bölgesinden Cuma namazından sonra Trump’ın kararını protesto etmek için sokakları doldurdu. Mescidi Aksa bahçesinde yapılan protesto gösterisinde Cezayir, Türkiye ve Malezya bayrakları dalgalandırıldı.
YARALILAR VAR
İsrail güçleri göstericilere saldırmasıyla zaman zaman çatışmalar patlak veriyor. Yerel kaynakların açıklamalarına göre göstericilerden yaralılar var.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık Akşamı düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.
Açıklamanın ardından Filistin ve Bütün dünyada Kudüs için intifada çağrısı yapılmıştı.