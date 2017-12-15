Hamile kadına elle taciz! Her yerde aranıyor...

Diyarbakır'da çocuklarının yanında hamile kadını taciz eden adamı yakalamak için özel ekip kuruldu...

Diyarbakır’da Suriye uyruklu E.X. adlı kadının, iki çocuğunun yanında arkasından yaklaşarak taciz edildiği olayla ilgili görüntülerin televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, tacizcinin yakalanması amacıyla özel ekip kurdu. Tacizciyi yakalamak için kapsamlı araştırma yapan özel ekip, çevredeki görüntü kayıtlarını izleyerek, şüpheliyi arıyor.

Merkez Bağlar İlçesi'nde iki çocuğuyla birlikte yolda yürürken tacize uğrayan ve hamile olduğu ifade edilen Suriye uyruklu E.X.’i taciz eden kişinin yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde özel bir ekip oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel ekip, 11 Aralık günü meydana gelen taciz olayı ile ilgili kapsamlı araştırma başlattı.

Özel ekip kuruldu, o tacizci aranıyor12 Aralık günü Diyarbakır Bağlar Polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilen E.X.’in ifadesinde, olay günü çocuklarını okula götürdüğü sırada arkadan yaklaşan bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini, ardından tacizciye tepki göstermesi üzerine kişinin belinden küçük bir tabanca çıkararak üzerine doğru yürüdüğünü ve daha da sonra uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Özel ekip kuruldu, o tacizci aranıyorOluşturulan özel ekip şüpheliyi yakalamak için E.X. ile yeniden görüşme yaparak bilgi alırken, tacizin yapıldığı bölgeden başlayarak güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını da incelemeye aldı. Çok sayıda görüntüyü izleyerek, burada bulunanlarla yüz yüze görüşme yapan ekipler, tacizcinin kaçış yönündeki güzergahlardaki araştırmasını sürdürüyor.