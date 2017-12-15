15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum

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AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum
AK Parti Parti Sözcüsü Ünal, Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu'nu istifasının önceki istifalarla benzer olmadığını sağlık nedeniyle olduğunu söyledi.
AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devam eden değişim ve yenileme süreci konusunda kamuoyunu bilgilendirdik. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifası bunun dışında sağlık sorunları nedeniyle yapılmış bir istifa. tedavi süreci 3 yıldır devam ediyordu. Göreve devam etme konusundaki yaşadığı kaygılardan dolayı görevden affını kamuoyuyla paylaştı. Daha önceki istifalarla benzer bir istifa değil.

Bu konuda zaten yerel yönetimler başkanlığımız böyle bir süreç başladığında kamuoyuyla paylaşıyor.

Cumhurbakanımız bütün siyasi partileri kendi belediyeleri konusunda değerlendirme yapmaya davet ediyorum dedi. Biz kendi belediyelerimizle ilgili çalışmalarımızı başlattık.

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir Belediye Başkanı göreden uzaklaştırıldı. CHP bunu siyasileştirmeye çalışsa da hangi partinin belediyesine İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermiş diye baktığımızda 96 tane AK Parti, 27 CHP belediyesine vermiş. İçişleri Bakanlığı tarafgir bir tutum içerisinde değil. İçişleri Bakanlığı düzenli olarak değerlendirmeler yapıyor. Müfettiş raporuna göre soruşturma izni veriyor veya vermiyor. Gerekli görülürse soruşturma başlatılıyor.

CHP her alanda bir şaibe ve meşruiyet krizi oluşturmak istiyor. İşine gelmediği zaman yargıyı gayrimeşru ilan ediyor. İşine gelmediği zaman AYM'yi gayrimeşru ilan ediyor."

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