15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.855 0.17
  • Altın: 156,303 -0.19
  • Dolar: 3,8628 -0.72
  • Euro: 4,5566 -0.58

Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendi

»
Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendi
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Aliya İzzet Begoviç'in mücadelesini ve felsefesini anlatan aynı zamanda Bosna Savaşı'nın ilk oyunu olan 'Aliya' Başakşehir'de sahnelendi.
Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendi Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendi Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendi

Başakşehir'de sahne alan oyun 'Aliya' Bosna Hersekve Aliya İzzet Begoviç'i anlatan ilk oyun olarak Başakşehirliler tarafından ilgiyle izlendi.

'ALİYA' OYUNU SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI!

Yönetmenliğini Elçin Gürler'in yaptığı, İstanbul Devlet Tiyatroları'nın kalabalık ve dinamik oyuncu kadrosuyla sahne alan ekip, salonu dolduran seyirci karşısında heyecanını gizleyemedi. Dramaturjik olarak ele alınan tiyatro oyunu, seyirciden tam not almayı başardı. İlk edebi tiyatro metni olma özelliğini taşıyan oyun 1935'ten 2003'e geniş bir zaman ölçeğinden geçerek, yakın tarih okumasıyla da büyük bir beğeni kazandı.

"ALİ İZZET BEGOVİÇ’İN HAYATI VE BOSNA SAVAŞI TARİHİNİN KIRILMA NOKTASINI ANLATAN BİR OYUN"

"Sahne çok büyük teknik olarak da çok verimli, seyircinin ilgisi de büyük" diyerek oyundan önce düşüncelerini paylaşan oyuncu Çetin Kaya, “Ali İzzet Begoviç’in hayatı ve Bosna savaşı tarihinin kırılma noktasını anlatan bir oyun. Biyografiden daha çok kırılma noktalarına önem verdik. Aliya İzzet Begoviç’in devlet adamı olarak değil, bir insan olarak İslami ve siyasi düşüncelerini konu aldık. Kırılma noktalarında ceza evini ve ailesiyle mektuplaşmalarına önem verdik. Bilge Kral’ın bir taraftan ailesiyle olan durumunu o coğrafyada yaşanılan acıları ve sıkıntıları oyuna katmaya çalıştık. Bizim oyunumuza gelen seyircilerin biyografi veya belgeselden daha çok Bosna’da yaşanılan acıları sahnede canlandıran oyuncuların çabasını göreceklerdir” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendiBosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendiBosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Aliya İzzet Begoviç'in mücadelesini ve felsefesini anlatan aynı zamanda Bosna Savaşı'nın ilk oyunu olan 'Aliya' Başakşehir'de sahnelendi.
Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseriOrtopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseriOrtopedik Özürlüler Dayanışma Derneği, örnek bir faaliyete imza atıyor. Dernek, Pazar günü Bahçelievler’deki Milli Kütüphane Konser Salonu’nda engelli üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halk konseri düzenliyor.
Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecekEroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecekOrman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkı, Ayvalık'taki yangının izlerini silmek için 15 Aralık'ta düzenlenecek fidan dikim etkinliğinde sanatçı Haluk Levent tarafından seslendirecek.
Cemal Nar'ın yeni kitabı Laik Sistemde İslami Siyaset SorunuCemal Nar'ın yeni kitabı Laik Sistemde İslami Siyaset SorunuYazarımız Cemal Nar'ın Laik Sistemde İslami Siyaset Sorunu isimli yeni kitabı çıktı.
Erdemli olmanın mükafatı, erdemli olmanın kendisidirErdemli olmanın mükafatı, erdemli olmanın kendisidirÖmer Lütfi Mete'nin oğlu Mete, "Erdemli olmanın bir mükafatı yoktur, mükafat erdemli olmanın kendisidir. O da bu erdemle yaşadı ve bizler de onu hala anıyoruz, bize hala ilham veriyor." dedi.
Sahte diye 60 dolara satılmıştı! Rekor fiyatSahte diye 60 dolara satılmıştı! Rekor fiyatRönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği tablosu 450 milyon dolara satıldı.
  • Cemal Nar’ın yeni kitabı çıktı!15 Kasım 2017 Çarşamba 14:17
  • Osmanlı Kayıp Hazineleri resim sergisi OSM'de13 Kasım 2017 Pazartesi 16:35
  • Malum "Türk sineması"na bakanlık desteğinde rekor artış06 Eylül 2017 Çarşamba 10:18
  • İnsan yaşadıkça şiir de hep yaşar29 Ağustos 2017 Salı 14:23
  • Erdoğan'dan Ayder ve Uzungöl müjdesi08 Ağustos 2017 Salı 07:09
  • 'Yurt dışındaki kültür varlıklarımız getirilecek'26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:58
  • Türkeş: Bu çirkin görüntü ülkemize hakim oldu24 Mayıs 2017 Çarşamba 07:40
  • Ayasofya ve Sultanahmet'te sürpriz misafir23 Mayıs 2017 Salı 08:27
  • Cemal Nar'ın yeni kitabı "Kıymet Bilmek" çıktı08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:50
  • Türkiye'den çalındı 12.7 milyon dolara ABD'de satıldı29 Nisan 2017 Cumartesi 09:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri