Sarı-kırmızılılar, 1999-00 ve 2002-03 sezonlarında mücadele ettiği Süper Lig'de 34 hafta sonunda sadece 26 puan toplayıp 1'inci Lig'e geri döndü. 1999-00 sezonunda bu sezon olduğu gibi yine yıllar sonra Süper Lig'e yükselen sarı-kırmızılılar, toplamda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Süper Lig'de son olarak yer aldığı 2002-03'te yalnızca 5 maçını kazanabilen Göztepe, 11 beraberlik ve 24 yenilgi ile maratonu tamamladı. Bu sezon Süper Lig'e fırtına gibi başlayan İzmir ekibi 15 haftada şimdiden 8 maçını kazandı. Sahadan 3 kez beraberlikle ayrılan Göztepe, 4 kez de mağlubiyet yaşadı. Göztepe, 34 hafta sonunda 1999-00'de 26, 2002-03'te de 32 gol atarken, bu sezon ise 15 karşılaşmada 28 kez fileleri sarsmayı başardı.
Göztepe, 2001-02 sezonunda ise Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koydu. O dönem ilk 15 haftada 20 puan toplayan İzmir ekibi, 34 hafta sonunda topladığı 45 puanla ligi 7'nci sırada bitirdi. Bu yıl henüz ilk yarıda gösterdiği performansla lige tutunma eşiğini aşan sarı-kırmızılılar üst sıralara göz kırptı. Teknik direktör Tamer Tuna, ilk yarının bitimine 2 maç kala devre arasına 30 puanın üzerinde girmek istediklerini tekrarlayarak, "Mevcut kadromuz şu ana kadar gösterdiği başarıyı hem kalan 2 maçta hem de ikinci devrede de devam ettirecek" diye konuştu. Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de sol dizinden sakatlanan sol bek Traore ve çapraz bağları kopan stoper Hakan Çinemre dışında eksik bulunmuyor. Tuna'nın geçen hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu Konyaspor karşılaşmasında da sahaya sürmesi bekleniyor.
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Göztepe performansıyla şaşırtıyor
Sarı-kırmızılılar, 1999-00 ve 2002-03 sezonlarında mücadele ettiği Süper Lig'de 34 hafta sonunda sadece 26 puan toplayıp 1'inci Lig'e geri döndü. 1999-00 sezonunda bu sezon olduğu gibi yine yıllar sonra Süper Lig'e yükselen sarı-kırmızılılar, toplamda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Süper Lig'de son olarak yer aldığı 2002-03'te yalnızca 5 maçını kazanabilen Göztepe, 11 beraberlik ve 24 yenilgi ile maratonu tamamladı. Bu sezon Süper Lig'e fırtına gibi başlayan İzmir ekibi 15 haftada şimdiden 8 maçını kazandı. Sahadan 3 kez beraberlikle ayrılan Göztepe, 4 kez de mağlubiyet yaşadı. Göztepe, 34 hafta sonunda 1999-00'de 26, 2002-03'te de 32 gol atarken, bu sezon ise 15 karşılaşmada 28 kez fileleri sarsmayı başardı.
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