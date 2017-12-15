15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.855 0.17
  • Altın: 156,303 -0.19
  • Dolar: 3,8628 -0.72
  • Euro: 4,5566 -0.58

Göztepe performansıyla şaşırtıyor

»
Göztepe performansıyla şaşırtıyor
Atiker Konyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, geride kalan 15 haftada topladığı 27 puanla kümede kalma korkusunu büyük ölçüde yendi.
Göztepe performansıyla şaşırtıyor Göztepe performansıyla şaşırtıyor Göztepe performansıyla şaşırtıyor

Sarı-kırmızılılar, 1999-00 ve 2002-03 sezonlarında mücadele ettiği Süper Lig'de 34 hafta sonunda sadece 26 puan toplayıp 1'inci Lig'e geri döndü. 1999-00 sezonunda bu sezon olduğu gibi yine yıllar sonra Süper Lig'e yükselen sarı-kırmızılılar, toplamda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Süper Lig'de son olarak yer aldığı 2002-03'te yalnızca 5 maçını kazanabilen Göztepe, 11 beraberlik ve 24 yenilgi ile maratonu tamamladı. Bu sezon Süper Lig'e fırtına gibi başlayan İzmir ekibi 15 haftada şimdiden 8 maçını kazandı. Sahadan 3 kez beraberlikle ayrılan Göztepe, 4 kez de mağlubiyet yaşadı. Göztepe, 34 hafta sonunda 1999-00'de 26, 2002-03'te de 32 gol atarken, bu sezon ise 15 karşılaşmada 28 kez fileleri sarsmayı başardı.

Göztepe, 2001-02 sezonunda ise Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koydu. O dönem ilk 15 haftada 20 puan toplayan İzmir ekibi, 34 hafta sonunda topladığı 45 puanla ligi 7'nci sırada bitirdi. Bu yıl henüz ilk yarıda gösterdiği performansla lige tutunma eşiğini aşan sarı-kırmızılılar üst sıralara göz kırptı. Teknik direktör Tamer Tuna, ilk yarının bitimine 2 maç kala devre arasına 30 puanın üzerinde girmek istediklerini tekrarlayarak, "Mevcut kadromuz şu ana kadar gösterdiği başarıyı hem kalan 2 maçta hem de ikinci devrede de devam ettirecek" diye konuştu. Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de sol dizinden sakatlanan sol bek Traore ve çapraz bağları kopan stoper Hakan Çinemre dışında eksik bulunmuyor. Tuna'nın geçen hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu Konyaspor karşılaşmasında da sahaya sürmesi bekleniyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Trabzonspor'dan F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!Trabzonspor'dan F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!Trabzonspor, The Guardian'ın 2010-11 sezonuna yönelik yayınladığı haber ve belgeler üzerine resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu
Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!Kızılay'ın Süper Lig kulüp taraftarları arasında başlattığı kan bağışı rekabetinde lider Fenerbahçe'yi Galatasaray takip ediyor.
Göztepe performansıyla şaşırtıyorGöztepe performansıyla şaşırtıyorAtiker Konyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, geride kalan 15 haftada topladığı 27 puanla kümede kalma korkusunu büyük ölçüde yendi.
Rodallega: Şampiyonluk yarışında biz de varızRodallega: Şampiyonluk yarışında biz de varızTrabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, "Şampiyonluk yarışında biz de varız" dedi.
Bayern'in yıldızından Beşiktaş sözleri! 'Keşke...'Bayern'in yıldızından Beşiktaş sözleri! 'Keşke...'Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
  • Mourinho 'Evet' dedi! F.Bahçe'ye geliyor...15 Aralık 2017 Cuma 09:28
  • Herkes merak ediyordu! Emre Mor'dan Türkiye cevabı15 Aralık 2017 Cuma 07:38
  • Türkiye'yi kötüleyen Fransızlara tokat gibi cevap!15 Aralık 2017 Cuma 07:37
  • 1-0'a rağmen Avcı'dan futbolculara eleştiri!14 Aralık 2017 Perşembe 23:39
  • İşte kupada son 16'ya yükselen takımlar!14 Aralık 2017 Perşembe 22:51
  • Şota Arveladze'yi onurlandıran ödül!14 Aralık 2017 Perşembe 22:44
  • Başakşehir güle oynaya son 16'da!14 Aralık 2017 Perşembe 22:38
  • Başkan açıkladı! İşte Fernandao'nun yeni adresi14 Aralık 2017 Perşembe 22:36
  • Putin: Bu skandal politik gayelerle ortaya çıktı!14 Aralık 2017 Perşembe 22:31
  • Özdilek: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!14 Aralık 2017 Perşembe 22:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri