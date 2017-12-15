Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!

Spor Toto Süper Ligi takımlarının taraftar gücünü kullanarak kan bağışı konusunda kamuoyu oluşturmayı ve bağış sayılarında artış sağlamayı hedefleyen Kızılay, rekabeti kan bağışına taşıdı. Kan bağış liginde liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe’yi çok az farkla Galatasaray takip ediyor.

Ülkemizin güvenli kan ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Kızılay, özel projelere de imza atıyor. Futbolun en sevilen sporların başında geldiği ülkemizde, futbol taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen Kan Bağışı Ligi de bu projelerin en çok ilgi görenlerinden. Proje kapsamında gönüllü kan bağışçıları, eğer futbol ile ilgileniyorlarsa, kan bağışı sırasında hazırlanmış olan taraftar formlarında kendi takımlarını işaretliyorlar. Bu formlar kan bağışçılarının diğer resmi formları ile birlikte Kızılay’ın veri tabanına kayıt ediliyor. Veri havuzunda biriken bilgiler o haftanın kan bağışlayan taraftar sayıları istatistiklerine yansıyor. Bu istatistikler Kızılay Kan Hizmetlerinin internet sitesinde yayınlanıyor.

Kan bağışında ilk üç sırayı alan takımlar, sezon sonunda Kan Bağışı Ligi Kupası ile ödüllendiriliyor. 2014-2015 Süper Lig Sezonunda Galatasaray 65.510 ünite, Fenerbahçe 59.229 ünite ve Beşiktaş 33.716 ünite kan bağışlayarak sıralamada ilk üçe yerleşmişti. 2015-2016 yılı Süper Lig Sezonunda da sıralama bozulmamış Galatasaray 49.093 ünite, Fenerbahçe 45.292 ünite ve Beşiktaş 25.662 ünite kan bağışlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteklediği projeye 2017–2018 futbol sezonunun ilk gününden bu yana kan bağışlayan taraftar sayısı ve futbol takımları ise şu şekilde sıralandı:

FENERBAHÇE: 28178

GALATASARAY: 27920

BEŞİKTAŞ: 16358

TRABZONSPOR: 4581

BURSASPOR: 2680

SİVASSPOR: 951

ANTALYASPOR: 379

KONYASPOR: 319

KAYSERİSPOR: 296

GÖZTEPE A.Ş : 214

AKHİSAR: 176

MALATYASPOR: 120

GENÇLERBİRLİĞİ: 102

KARABÜKSPOR: 84

OSMANLISPOR: 48

KASIMPAŞA: 43

BAŞAKŞEHİR: 39

ALANYASPOR: 39