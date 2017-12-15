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Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!

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Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!
Kızılay'ın Süper Lig kulüp taraftarları arasında başlattığı kan bağışı rekabetinde lider Fenerbahçe'yi Galatasaray takip ediyor.
Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet! Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet! Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!

Spor Toto Süper Ligi takımlarının taraftar gücünü kullanarak kan bağışı konusunda kamuoyu oluşturmayı ve bağış sayılarında artış sağlamayı hedefleyen Kızılay, rekabeti kan bağışına taşıdı. Kan bağış liginde liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe’yi çok az farkla Galatasaray takip ediyor.

Ülkemizin güvenli kan ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Kızılay, özel projelere de imza atıyor. Futbolun en sevilen sporların başında geldiği ülkemizde, futbol taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen Kan Bağışı Ligi de bu projelerin en çok ilgi görenlerinden. Proje kapsamında gönüllü kan bağışçıları, eğer futbol ile ilgileniyorlarsa, kan bağışı sırasında hazırlanmış olan taraftar formlarında kendi takımlarını işaretliyorlar. Bu formlar kan bağışçılarının diğer resmi formları ile birlikte Kızılay’ın veri tabanına kayıt ediliyor. Veri havuzunda biriken bilgiler o haftanın kan bağışlayan taraftar sayıları istatistiklerine yansıyor. Bu istatistikler Kızılay Kan Hizmetlerinin internet sitesinde yayınlanıyor.

Kan bağışında ilk üç sırayı alan takımlar, sezon sonunda Kan Bağışı Ligi Kupası ile ödüllendiriliyor. 2014-2015 Süper Lig Sezonunda Galatasaray 65.510 ünite, Fenerbahçe 59.229 ünite ve Beşiktaş 33.716 ünite kan bağışlayarak sıralamada ilk üçe yerleşmişti. 2015-2016 yılı Süper Lig Sezonunda da sıralama bozulmamış Galatasaray 49.093 ünite, Fenerbahçe 45.292 ünite ve Beşiktaş 25.662 ünite kan bağışlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteklediği projeye 2017–2018 futbol sezonunun ilk gününden bu yana kan bağışlayan taraftar sayısı ve futbol takımları ise şu şekilde sıralandı:

FENERBAHÇE: 28178 
GALATASARAY: 27920 
BEŞİKTAŞ: 16358 
TRABZONSPOR: 4581 
BURSASPOR: 2680 
SİVASSPOR: 951 

ANTALYASPOR: 379 
KONYASPOR: 319 
KAYSERİSPOR: 296 
GÖZTEPE A.Ş : 214 
AKHİSAR: 176 
MALATYASPOR: 120 
GENÇLERBİRLİĞİ: 102 
KARABÜKSPOR: 84 
OSMANLISPOR: 48 
KASIMPAŞA: 43 
BAŞAKŞEHİR: 39 
ALANYASPOR: 39 

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