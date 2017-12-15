Trabzonspor, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın 2010-11 sezonuna yönelik yayınladığı haber ve belgeler üzerine resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.
Bordo-Mavili kulüp Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüz adalet mücadelesini her alanda sürdürecektir. Sonuna kadar devam! #JusticeForTrabzonspor"
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Trabzonspor'dan F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!
Trabzonspor, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'ın 2010-11 sezonuna yönelik yayınladığı haber ve belgeler üzerine resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.
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