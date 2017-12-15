Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin anlaşmanın 2018'in sonuna uzatılmasının, Rus piyasalarındaki riskleri azalttığı ifade edilirken, uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçileceğine işaret edildi.
Rusya’da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 2,5’e kadar gerilemesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, ülke ekonomisinin 2017’de yüzde 1,7 ila 2,2 arasında büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.