Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda, tekstil, sebze ve meyve, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
21 BİN 900 TIR GEÇTİ
Sınır kapısından 18 Ekim'den itibaren yaklaşık 21 bin 900 tırın geçiş yaptığı öğrenildi.
Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı, insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos'ta kapatılmış, 18 Ekim'de ise tekrar açılmıştı.