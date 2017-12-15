'Senden Vazgeçmem', 'Seni Yakacaklar', 'Benim İçin Üzülme', 'Hangimiz Sevmedik', 'Tanrım Beni Baştan Yarat', 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum' gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, uzun sürdir kanser tedavisi görüyordu.
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
- Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiİlk sürücüsüz metro bugün açılıyorTürk devinden şaşırtan karar! Satıyor...Arkadaşını önce öldürmüş sonrası dehşete düşürecek cinsten!Usta sanatçı hayatını kaybetti!Bu bankaya kredi borcu olanlar dikkat! Sattı5 kilometrelik tır kuyruğu oluştuRusya Merkez Bankası faiz indirdiTrabzonspor'dan F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:42 Güneş 08:15 Öğle 13:06 İkindi 15:23 Akşam 17:44 Yatsı 19:11
- 19°C Adana
- 14°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 2°C Ankara
- 20°C Antalya
- 10°C Artvin
- 14°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 109.855 0.17
- Altın: 156,303 -0.19
- Dolar: 3,8628 -0.72
- Euro: 4,5566 -0.58
Usta sanatçı hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Usta sanatçı hayatını kaybetti!Müzisyen Ali Tekintüre, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
5 kilometrelik tır kuyruğu oluştuHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, insani yardım ve ticari malzemeleri Suriye'ye taşıyan taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Hamile kadına elle taciz! Her yerde aranıyor...Diyarbakır'da çocuklarının yanında hamile kadını taciz eden adamı yakalamak için özel ekip kuruldu...
Engeline rağmen sema tutkusundan vazgeçmediKonya'da 17 yaşından beri omurilik zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan 34 yaşındaki Recep Taşkapu, engeline rağmen sema tutkusundan vazgeçmiyor.
Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, şikayetçi yokİstanbul Bağcılarda bir tartışma sonucu çıkan kavgada yoldan geçen Suriyeli çocuğun ölümüyle sonuçlanan dava düşmek üzere..
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Usta sanatçı hayatını kaybetti!
- 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
- Engeline rağmen sema tutkusundan vazgeçmedi
- Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, şikayetçi yok
- Okula gitti bir daha dönmedi! 3 gündür kayıp...
- 2 bin yıl sonra sürgün cezasını iptal ettiler!
- Aile süsü altında zehir ticareti!
- 52 yıldır süren davada sadece bir kişi hayatta!
- Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı
- Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama
- Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik...
- İstanbul'u kana bulayacaklardı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.