Arkadaşını önce öldürmüş sonrası dehşete düşürecek cinsten!

Öldürüldükten sonra cesedi boş arazide yakılan 31 yaşındaki Özkan Çelik’in, arkadaşları 28 yaşındaki Sercan D. ve 18 yaşındaki Doğuş D. tarafından katledildiği belirlendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi’nde, dün bagaj ve kapılarında kan olan terk edilmiş otomobili görenler, polisi aradı.

İhbar üzerine gelen polis, otomobilde inceleme yaptı. Aracın çevresinde de araştırma yapan polis, boş araziye dökülen molozların içinde bir ceset buldu.

Tabancayla vurulup ardından yakıldığı belirlenen kişinin üzerinden Özkan Çelik ve Uğur Ç. adına düzenlenmiş iki kimlik çıktı. Polis yaptığı araştırmada, cesedin Özkan Çelik’e ait olduğunu saptadı.

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILDI

Cesedi otopsiye götürülen Özkan Çelik’in, başından vurularak öldürüldüğü, dişlerinin kırıldığı ve cinayetin ardından cesedinin benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üzerinde kan lekeleri bulunan 01 EYB 76 plakalı otomobilin kiralık olduğunu saptadı. Aracın Çelik tarafından kiralandığını tespit eden ekipler, gencin en son kuyumculuk yapan Sercan D. ve lise öğrencisi Doğuş D. ile buluştuğunu belirledi.

BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

Plaka Takip Sistemi’ni inceleyen ekipler, şüphelilerin olaydan kısa süre önce, akaryakıt istasyonundan pet şişe ile benzin aldıklarını saptadı. Polis, şüpheliler Sercan D. ve Doğuş D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin çapraz sorgusunda, öldürülen Özkan Çelik’in uzun süredir biriktirdiği parayı kuyumcu arkadaşı Sercan D.’ye verdiği belirlendi. Özkan Çelik’in otomobil almak için verdiği parayı geri istediği bu nedenle de Sercan D. ile aralarında tartışma yaşandığı, cinayetin işlendiği gün buluştukları saptandı.

CİNAYETİN ARDINDAN EĞLENMEYE GİTMİŞ

İddiaya göre, olay günü kiraladığı otomobile Sercan D. ve Doğuş D.’yi alan Özkan Çelik, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Sercan D., bu sırada Çelik’e, "Arabayı yavaş sürme, in ben kullanayım" dedi. Araç durduğunda Doğuş D., Sercan D.’nin ruhsatlı tabancasıyla Özkan Çelik’in kafasına ateş etti. Çelik’in cesedini otomobilin bagajına koyan 2 şüpheli, daha sonra yakıt istasyonundan pet şişe ile 5 liralık benzin aldığı ve cesedi yaktı. Olay yerinden taksi ile ayrılan şüphelilerden Sercan D.’nin evinde duş aldıktan sonra kız arkadaşı D.G.Ş. ile buluşarak eğlenmeye gittiği de ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.