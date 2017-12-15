İlk sürücüsüz metro bugün açılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olarak bilinen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor. Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın temeli 2012'de atılmıştı.
Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı olan 20 km'lik ÜsküdarÜmraniye- Çekmeköy/ Sancaktepe Metro Hattı'nın Türkiye'nin sürücüsüz ilk metro hattı olacağı bilgisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, resmi Twitter adresinden açıkladı.
65 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK
16 istasyon ve 17 kilometre olarak hizmete girecek olan hat, vatandaşların güvenliği için de "peron kapı" sistemi kullanılacak. Üsküdar/Ümraniye- Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı, tek yönde saatte 65 bin yolcuya hizmet verecek. Metro tamamlandıktan sonra ise Üsküdar-Sancaktepe arası 27 dakikaya inecek.