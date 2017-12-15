Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Kudüs Mitingi'ne telekonferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada hiçbir ülkenin uluslararası hukukun üstünde olmadığını belirterek,"Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyinde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız." dedi.



GİRİŞİMLERE BAŞLIYORUZ



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

Ayrıca Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır.İnanıyorum ki bu olanlar tüm insanlığın adalete, hukuka saygılı, başta Müslümanlar olmak üzere Hristiyan dünya hep birlikte dayanışma içerisinde, ben bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.



İSLAM ÜLKELERİ OLARAK FON KURUYORUZ

İslam ülkeleri olarak Filistinli ailelere sahip çıkmak için yeni fonlar kuruyoruz.1937'den bugüne dek Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail'e verildiğini çok açık ve net ben de yaptığım bütün sunumlarda ifşa ettim.14 yaşındaki çocuğun 20 İsrailli asker tarafından nasıl dövülerek, sürülerek götürüldüğünü gördünüz. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. "