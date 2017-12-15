Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - İstanbulspor
Boluspor - TM Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Kayserispor - Antalyaspor
Galatasaray - Bucaspor
AÇ Giresunspor - M.Başakşehir
A.Konyaspor - Trabzonspor