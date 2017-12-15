PKK’lı terörist gizli cephaneliği patlattı

Birleşmiş Milletler denetimin de olan sözde mültecilerin kaldığı ancak terör örgütü PKK'nın barınmalarının karşılanıp cephaneliklerinin bulunduğu istihbarat raporlarınca belirlenen Irak'ın Musul kentindeki Mahmur kampında 6 Aralık'ta patlama meydana gelmiş 5 kişi ölmüş,11 kişi yaralanmıştı.



Patlamanın terör örgütü PKK'lı bir teröristin getirdiği patlayıcının, örgütün gizli cephaneliğinde infilak ettirmesi sonucu olayın meydana geldiği istihbarat birimleri tarafından belirlendi.



Terör örgütü PKK'nın patlamanın gerçek sebebini büyük bir gizlilik içinde tutma kararı aldığı ve olayın gerçekleştiği alanı temizleyerek tüm delileri ortadan yok ettiği rapora yansıdı.

Öteyandan Terör örgütünün, patlamayı uluslararası kamuoyunda Türkiye tarafından gerçekleştirildiği algısı yapmaya çalıştığı tespit edildi. Örgütün algı faaliyeti yürüterek sözde misilleme amacıyla Türkiye’de masum insanları hedef alıp eylem gerçekleştirebileceği ve bunu meşru kılmayı çalıştığı da alınan bilgiler arasında yer aldı.