15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Rıza Kayaalp'e Diriliş Ertuğrul'dan teklif

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Rıza Kayaalp'e Diriliş Ertuğrul'dan teklif
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Diriliş Ertuğrul dizisinden konuk oyunculuk teklifi aldığını söyledi.
Rıza Kayaalp'e Diriliş Ertuğrul'dan teklif Rıza Kayaalp'e Diriliş Ertuğrul'dan teklif Rıza Kayaalp'e Diriliş Ertuğrul'dan teklif

Anadolu Ajansını ziyaret eden Rıza Kayaalp, oyunculuğa duyduğu ilgiyi anlattı.

"TEKLİF ALDIM FIRSAT BULAMADIM"

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranları arasında yer aldığını belirten Rıza Kayaalp, "(Yapımcı) Mehmet Bozdağ ağabey aramızdaki samimiyetten dolayı birkaç kez 'seni konuk oyuncu olarak alabilirim' dedi. Ama fırsat, zaman bulamadık. Çekimler zaten uzun sürüyor. En az üç haftamı ayırmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İZLEDİĞİM TEK DİZİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL"

Rıza, televizyonu sadece haftada bir kez Diriliş Ertuğrul'u izlemek için açtığını vurgulayarak, "Şu an izlediğim tek dizi. Televizyonu açma sebebim Diriliş Ertuğrul. Haberleri de internetten takip ediyorum." dedi.

"Şartlar oluşursa Diriliş Ertuğrul'da rol almak istiyor musun?" sorusuna Rıza, "Tabii ki yapabileceğime inanıyorum. Eğitimini almak lazım ama önemli olan yetenek."yanıtını verdi.

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