Karnından çıkarıldı! Tam 13 kilo ağırlığında...

Yumurtalıktan gelişen 13 kilo ağırlığında, 40 santim çapındaki kitlebaşarıyla çıkartıldı.

İzmirli Sabahat Şengün, karnı şiş bir şekilde Özel Ata Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Özel Ata Sağlık Hastanesi'nde Genel Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Taner Akgüner ve KAdın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Emin Hagverdiyev tarafından ameliyat edildi. Operasyonda 13 kilo ağırlığında, 40 santim çapında bir kitle çıkartıldı. Dr. Akgüner ve Hagverdiev, ameliyat başarılı geçtiğini belirterek, "Hastamız ameliyattan iki gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Yapılan onkolojik testlerde kanser riski orta seviyede belirlendi. Hastanın takiplerini sürdüreceğiz" dedi.

Hamile olduğumu zannediyorlardı

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Şengün, "Hastane korkum nedeniyle iki yıldır bu ağırlığı taşıyordum. Ata Sağlık Hastanesi'nde bu korkumu yendim. Beni görenler hamile olduğumu zannediyorlardı. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma minnettarım" diye konuştu.