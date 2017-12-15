Asgari ücret için talep edilen ilk rakam açıklandı

Hükümetle asgari ücret görüşmelerini sürdüren Türk-İş, yeni yılda geçerli olacak ücret için talebini açıkladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün yapılıyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini açıkladı.

Asgari ücret halen 1404 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.