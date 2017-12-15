Meteoroloji uyardı: 10 derece birden düşecek

Hafta sonu güneyli rüzgar ile artacak hava sıcaklığı, pazartesi gününden itibaren yağış ile hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hafta sonu güneyli rüzgar ile artacak hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren yağış ile hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlar ile daha da artacak.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar, pazar günü öğleden sonra Marmara Bölgesi'nde, hafta başından itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Sıcaklıklar, gelecek hafta mevsim normalleri civarına inecek.

Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak, cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar Marmara ile Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (lodos) ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinde itibaren karayele dönmesiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın kıyı Ege'nin, akşam saatlerinden itibaren ise batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ TÜM YURT YAĞIŞLI

Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.