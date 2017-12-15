15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Öğrenciler okul müdürünü vurdu!

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İzmir’de bir lisenin müdürü, okulda yapılacak veli toplantısı öncesinde 2 öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu. Öğrenciler tarafından vurulan okul müdürü hayatını kaybetti.
Öğrenciler okul müdürünü vurdu!
Öğrenciler okul müdürünü vurdu! Öğrenciler okul müdürünü vurdu! Öğrenciler okul müdürünü vurdu!

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu.

ÖĞRENCİLER OKUL MÜDÜRÜNÜ AV TÜFEĞİYLE VURDU

İ.P. ve U.C. isimli öğrencilerin okulda yapılacak veli toplantısı öncesi okul müdürü Kökmen ile tartıştığı ve yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle müdürü vurdukları öğrenilirken, silah seslerini duyan öğretmenler ve öğrenciler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

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OKUL MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Okula gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu kritik olan ve ameliyata alınan Kökmen’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırgan öğrenciler kayıplara karışırken, polis ekipleri öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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