Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 25-27 Aralık tarihleri arasında Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarette bulanacak.
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler
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