15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.621 -0.04
  • Altın: 156,694 0.05
  • Dolar: 3,8685 -0.58
  • Euro: 4,5622 -0.46

Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler

»
Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.
Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 25-27 Aralık tarihleri arasında Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarette bulanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Ataşehir' mesajıErdoğan'dan 'Ataşehir' mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretlerErdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Davamız Kudüs' Konya buluşması mitingine telekonferansla katıldı ve 'Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz.' dedi
AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorumAK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorumAK Parti Parti Sözcüsü Ünal, Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu'nu istifasının önceki istifalarla benzer olmadığını sağlık nedeniyle olduğunu söyledi.
Hayır bloku 2019 için bir araya geldiHayır bloku 2019 için bir araya geldiCHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, 2019 seçimlerinde ittifak kurma planlarını konuştu.
Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerBülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerAK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, "Kılıçdaroğlu FETÖ'den besleniyor" dedi.
  • CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepki15 Aralık 2017 Cuma 10:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı kabul etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:22
  • Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi karar sonrası tebrik!14 Aralık 2017 Perşembe 17:10
  • 'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'14 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Bahçeli'den hükümete Filistin teklifi!14 Aralık 2017 Perşembe 15:05
  • Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!14 Aralık 2017 Perşembe 14:30
  • Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü13 Aralık 2017 Çarşamba 22:44
  • Kılıçdaroğlu ve 4 vekil hakkında fezleke!13 Aralık 2017 Çarşamba 17:09
  • İşte Kudüs zirvesinden çıkan karar13 Aralık 2017 Çarşamba 13:25
  • HDP namaza da karşı! Meclis'te ne işi var13 Aralık 2017 Çarşamba 08:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri