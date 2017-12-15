15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Emre Çolak: 'Arda abi çok üzgün...'

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Emre Çolak: 'Arda abi çok üzgün...'
La Liga'da Deportivo forması giyen Emre Çolak, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde yerel basına bir röportaj verdi.
Emre Çolak: 'Arda abi çok üzgün...' Emre Çolak: 'Arda abi çok üzgün...' Emre Çolak: 'Arda abi çok üzgün...'

Son dönemde az süre almasıyla ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Emre Çolak, Arda Turanhakkında da konuştu.

Neden oynamadığını kendisinin de bilmediğini söyleyen Emre Çolak, ''Yeni bir teknik direktör geldiğinde her zaman yedeğe çekiliyorum. Bu neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Her zaman iyi çalışıyorum ve oynamaya hazırım ama neden böyle anlayamıyorum. Ama hiçbir zaman hocanın kararlarını tartışmam. Çünkü o da takım için en iyisini düşünüyor. Ben her zamanki gibi fırsat bulduğumda takımım için en iyisini yapacağım'' dedi.

Barcelona ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen milli oyuncumuz "Barcelona gibi bir takım iyi oynadığında maçta istediklerini alıyorlar. Ama biz de takım gibi oynayacağız, birlikte koşacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Amacımız puan alabilmek" şeklinde konuştu.

''ARDA TURAN BUNLARI HAK ETMİYOR...''

Emre Çolak, Barcelona'da bu sezon resmi maça çıkamayan Arda Turan hakkında da kısa bir yorum yaparken "Arda Turan ile bu konuları konuşmuyoruz. Üzgün olduğunu biliyorum, bu durumda olmayı hak etmiyor. Çok iyi çalışıyor ve bence oynamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Deportivo, La Liga'nın 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü Nou Camp'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

SPORX

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