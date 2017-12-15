15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı!

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Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı!
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Trabzon deplasmanına gidemeyecek.
Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı! Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı! Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı!

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Trabzon deplasmanına takımla birlikte gidemeyecek.​ Paul Le Guen havaalanına gelirken takım otobüsünde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fransız teknik direktörün geceyi kontrol altında geçirip yarın Trabzon'a gitmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Bursaspor yönetim kurulu üyesi Hasan Parlakay; "Trabzon yolculuğumuz sırasında hocamız otobüste biraz rahatsızlandı, daha önce bağırsağında bir problem olduğu için yine aynı bölgeden bir sorun yaşadı. Biz hemen hastahaneye gittik, şuan tetkikleri yapıldı ciddi bir problem yok, doktorumuz dinlenmesini istiyor. Kendisi bizimle çok gelmek istiyor" dedi.

Kulüp doktoru Gökhan Özhan ise; "Hocamızın yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı sebebiyle Medikabil Hastahanesi'nde kontrollerini yaptık. Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ilaçlarını düzenli olarak alıyordu. Ancak otobüste tekrar rahatsızlandı ve tansiyon düşüklüğü yaşadı bizde hemen hastahaneye götürdük. Yolculuk yapması şuan riskli olabilir. Hastahanede kontrolleri yapıldı şuan durumu iyi yarın olmak ihtimali yüksek. Benim uygun gördüğüm bu gece dinlenip yarın gelmesi" şeklinde konuştu.

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