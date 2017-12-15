15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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FETÖ'nün kirli çamaşır sepetinden servet çıktı

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FETÖ'nün 'para kasası' yakalandı, paralar kirli çamaşır sepetinde bulundu.
FETÖ'nün kirli çamaşır sepetinden servet çıktı
FETÖ'nün kirli çamaşır sepetinden servet çıktı FETÖ'nün kirli çamaşır sepetinden servet çıktı FETÖ'nün kirli çamaşır sepetinden servet çıktı

Antalya polisi, FETÖ/PDY’nin Kütahya parası kasasının banyosundaki kirli çamaşır sepetine gizlenmiş 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ile 4 bin 365 euro para ele geçirdi. Operasyonlarda, aralarında FETÖ’nün Manisa askerlerinden sorumlu il abisi ile Kütahya parası kasasının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.  

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’nin “gaybubet” evlerinde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ituva_1513343738_7361.jpegAntalya, Manisa, Kütahya, Burdur ve Uşak'ta FETÖ/PDY terör örgütü adına faaliyet gösteren şüphelilerin Antalya merkezde bulunduğu bilgisi üzerine 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Manisa askerlerinden sorumlu il abisi Hüseyin K., Kütahya para kasası Mustafa Ö. ile Erhan G, Fatma T, Erkan K. ve Fatma K.’yı gözaltına aldı. Görevliler yaptıkları aramada, Kütahya para kasası Mustafa Ö.’nün banyosunda kirli çamaşır sepetine gizlenmiş 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar ile 4 bin 365 euro para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, aramada 3 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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