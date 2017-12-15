İslami Cihad Hareketi İsrail'e meydan okudu

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şehab İsrail'in Filistin halkına saldırması hakkında "Bir sonraki adımda İsrail ile doğrudan temasa geçeceğiz." dedi.

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

Filistin'de direniş gruplarından olan İslami Cihad Hareketi, Gazze’de Kudüs için protesto gösterisi düzenledi.

Filistin'de direniş gruplarından olan İslami Cihad Hareketi ve Filistinliler, Gazze’de Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Filistin İslami Cihad Hareketi, Gazze’de bugün için kapsamlı bir protesto çağrısında bulunmuştu. Filistinliler ellerinde Filistin ve İslami Cihad Hareketi bayrakları taşıyarak eylem düzenledi.

Öte yandan, Filistin genelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edilmeye devam ediyor.