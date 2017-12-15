15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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'Türkiye ile son hazırlıkları yapıyoruz'

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Türkiye ve ÖSO güçleri, Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde YPG'nin elindeki Afrin kentine operasyon için son hazırlıklarını yapıyor.
'Türkiye ile son hazırlıkları yapıyoruz'
'Türkiye ile son hazırlıkları yapıyoruz' 'Türkiye ile son hazırlıkları yapıyoruz' 'Türkiye ile son hazırlıkları yapıyoruz'

ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayları komutanı Ahmed Osman, savaşçılarının emir beklediklerini söyledi.

10 BİN TÜRK ASKERİ VE 15 BİN ÖSO

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye, Fırat Kalkanı'nda yer alan ÖSO gruplarıyla birlikte Türkiye sınırına yakın olan ve terör örgütü YPG'nin elindeki Afrin kentine operasyon yapmaya hazırlanıyor. 10 bin Türk askeri ile 15 bin ÖSO hazır bekletiliyor. Türk ordusuna bağlı komandolar ile Bordo Bereliler de bölgeye sevk edildi. Sınırda ve İdlib ile Afrin çevresindeki yerlerde de sahra hastaneleri kuruldu.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayları komutanı Ahmed Osman şunları söyledi: "Suriye'de artık DAEŞ bitmek üzere. Bundan sonra terör örgütü YPG ve Suriye ordusuna karşı savaşacağız. Zaten zaman zaman Menbiç bölgesinde YPG ile savaşıyoruz. Birçok Arap ve Türkmen köyü yeri YPG'nin elinde. Bu yerleri YPG'den kurtarmalıyız. Afrin kentinin YPG'den temizlenmesi gerekiyor. Biz bölgede daima hazırız. Hep bir hazırlık içerisindeyiz. Türkiye ile Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Savaşçılarımız operasyon nedeniyle hazır durumdalar. Emri bekliyorlar."

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